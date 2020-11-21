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Кто приносит столице огромные деньги

21.11.2020 17:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Треть доходов консолидированного бюджета Минска в январе-октябре обеспечили десять крупных налогоплательщиков, сообщили в столичной инспекции Министерства по налогам и сборам.

Кто приносит столице огромные деньги

В рейтинге плательщиков столицы, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ООО «Табак-Инвест», ИП ЗАО «Славнефтехим», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», СООО «Мобильные ТелеСистемы», РУП «Минскэнерго», унитарное предприятие «А1», ОАО «Минск Кристалл» — управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп», ОАО «АСБ Беларусбанк» и ЗАО «Минский завод виноградных вин».

Данными организациями уплачено в бюджет 3,2 млрд рублей, или почти треть доходов консолидированного бюджета города.

В целом за десять месяцев Минск собрал 11,3 млрд рублей платежей, контролируемых налоговыми органами.

Всего в Минске осуществляют деятельность 140,5 тыс. субъектов хозяйствования: 58,8 тыс. организаций и 81,7 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов и сборов являются 263,7 тыс. граждан.

В столице насчитывается 137,9 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 8,4 млрд рублей и 2,6 млрд рублей соответственно.

В структуре поступлений лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 76,6%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 72,1%. На организации государственного сектора приходится 23,4% всех поступлений, на физических лиц — 2,5%, на индивидуальных предпринимателей — 2%.

 
Теги: Минск
 
 
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Треть доходов консолидированного бюджета Минска в январе-октябре обеспечили десять крупных налогоплательщиков, сообщили в столичной инспекции Министерства по...
 
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