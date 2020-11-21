Запад готовит экономический удар по Лукашенко. К чему приведут новые санкции

Евросоюз и США намерены ввести новые санкции против режима Лукашенко. Под ограничительные меры помимо чиновников могут попасть белорусские бизнесмены и компании.



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Запад готов к чувствительным мерам

На Западе намерены ввести экономические санкции против режима Александра Лукашенко.

На днях американская Палата представителей одобрила «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси». Документ расширяет полномочия президента США по введению санкций в отношении Беларуси в связи «со спорными президентскими выборами в Беларуси 2020 года и последующими репрессиями со стороны правительства».

В санкционный список США уже включено восемь чиновников — представители Центризбиркома и МВД.

«Президент может наложить визовые санкции в отношении любого иностранца, который является членом Центризбиркома Беларуси или участвовал в манипуляциях на президентских выборах 9 августа 2020 года, является государственным должностным лицом, ответственным за репрессии против независимых СМИ, является должностным лицом Союзного государства или является российским физическим лицом, которое активно участвовало в репрессиях против прессы или нарушениях прав человека, связанных с политическими репрессиями в Беларуси», — говорится в пояснении к законопроекту.

Чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Сенат и подписать президент США.

Не позже чем через 90 дней после вступления документа в силу министр финансов после консультации с государственным секретарем и директором Национальной разведки должен подготовить отчет об активах, находящихся под прямым или косвенным контролем Александра Лукашенко.

Не позже чем через 120 дней американские чиновники доложат Конгрессу об угрозе, которую правительство России представляет для суверенитета и независимости Беларуси.

Тем временем в Евросоюзе заявили о подготовке третьего пакета санкций в отношении официального Минска в ответ на продолжающиеся репрессии против мирных граждан.

Сейчас в санкционном списке ЕС находится 59 физических лиц, которые, по мнению Брюсселя, причастны к фальсификации итогов президентских выборов и насилию в отношении протестующих.

Ограничительные меры включают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку активов данных лиц. Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства лицам, включенным в санкционный список.

Среди них — Александр Лукашенко, члены Центризбиркома, высокопоставленные представители силового блока и другие чиновники.

«Когда-нибудь мы исчерпаем список людей, в отношении которых имеет смысл вводить санкции. Теперь мы должны перейти к более чувствительным мерам — санкциям в отношении компаний», — пояснил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, новые санкции повлияют на возможность предприятий вести нормальную экономическую деятельность.

Когда санкции вступят в силу, точно неизвестно. Это может быть и конец ноября, и середина декабря. Жозеп Боррель пообещал, что его сотрудники оперативно обработают предложения, исходящие от членов ЕС. Какие именно меры и против каких бизнесов будут введены, пока тоже неизвестно.

Какие санкции могут ввести западные страны?

В арсенале ЕС и США есть широкий набор экономических санкций.

Ограничительные санкции направлены на запрет определенных действий. Например, запрет на финансовые операции или экспорт (импорт) имущества на территорию стран, вводящих санкции.

Секторальные санкции вводятся в отношении определенной отрасли экономики: энергетики, транспорта, сферы высоких технологий и прочих. Они запрещают внутреннему бизнесу стран вести бизнес с подсанкционными компаниями.

Под вторичные санкции могут попасть не только государственные компании и должностные лица, но и бизнесмены и частные компании, которые с ними связаны.

В целом экономические санкции могут включать в себя торговое эмбарго, запрет на передвижение, ограничение (приостановление) операций по счетам, полный или частичный запрет торговли и ведения бизнеса, ограничение экспорта-импорта всех или определенных товаров или услуг.

При наложении санкций страны могут применять комплексный подход. Например, ввести санкции против компаний в определенном секторе экономики и против конкретных лиц, которые связаны с политическим режимом.

Для частного бизнеса наибольшую опасность могут представлять вторичные санкции. Они имеют значительный арсенал воздействия и влекут экономические последствия. К примеру, в случае полного запрета на ведение бизнеса будет невозможно осуществить отгрузку или приемку товара. Иными словами, бизнес компаний может быть фактически парализован, а рынок сбыта закрыт.

Кроме того, даже если общее применений санкций было анонсировано, для конкретного лица это все равно будет внезапно. Основания для введения санкций могут ему и не называться, поэтому процесс обжалования может длиться годами.

Время менять шаблоны?

Запад уже вводил санкции против кошельков Лукашенко, но, как показало расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, приближенные к власти бизнесмены научились с легкостью их обходить.

Бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич сомневается в эффективности экономических санкций против режима Лукашенко. По его словам, ЕС и США действуют по шаблону вместо поиска новых возможностей давления на режим.

«Режим привык жить под санкциями. Были чуть более и чуть менее чувствительные санкции, но они не привели к принципиальным изменениям. Лукашенко всё равно, что принимается против него на Западе. И будет всё равно, пока он стоит за спиной у Владимира Путина. И, по большому счету, эти санкции предпринимаются одновременно и в отношении России, что еще больше нас сближает, вместо того, чтобы искать способы вбить клин в эту дружбу», — сказал Naviny.by бывший дипломат.

Более эффективными мерами он считает кулуарные переговоры американских и европейских политиков с Кремлем по белорусскому вопросу. Запад, к примеру, мог бы пообещать России ослабить свои санкции в обмен на отказ от поддержки Лукашенко.

«Это более сложный путь. Он требует заинтересованности и мотивации, но США, Европу и Россию связывает огромное количество интересов. Они могли бы договориться, чтобы Кремль ослабил поддержку Лукашенко. Это было бы реально чувствительно. Нашим переговорщикам в западных странах нужно сместить акцент, принципиально поменять подходы. Нужно идти не шаблонным, а иным путем», — отметил Павел Мацукевич.