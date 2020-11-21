Беларусь сокращает импорт “газпромовского” газа

Источник материала: Ежедневник

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По итогам трех кварталов этого года Беларусь сократила импорт «газпромовского» газа на 1,36 млрд кубометров, но сохранила лидерство по его закупкам на постсоветском пространстве и третье место — в мировом масштабе.

Согласно данным отчета «Газпрома» за три квартала этого года, Беларусь импортировала 13,114 млрд куб. метров природного газа. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в страну было закачано 14,477 млрд. кубометров топлива, сообщает «Завтра твоей страны».

Тем не менее Беларусь остается ключевым клиентом «Газпрома» на постсоветском пространстве, занимая в его продажах свыше 60%. Всего в этот регион было поставлено 21,719 млрд куб. метров.

В январе-сентябре 2019 года этот показатель составлял 25,535 млрд куб. метров.

Украина полностью отказалась от российского газа (в прошлогодние три квартала импорт составлял 1,782 млрд. кубометров). Сократили закупки все страны Балтии, Казахстан. Среди тех стран, в которых был отмечен прирост импорта, находилась Молдова.

В дальнем зарубежье такая же тенденция. Поставки «Газпрома» в этот регион сократились со 142, 764 млрд кубометров в 2019 году до 125, 704 млрд куб. метров в этом. Особенно минусовала Турция. В рейтинге десяти крупнейших импортеров «газпромовского» газа в этом году ее уже обошли Австрия и Франция и почти нагнали Нидерланды.

Нидерланды наряду с Польшей и Словакией стали тремя странами из топ-10, куда поставки «Газпрома» выросли.

Топ-10 крупнейших импортеров «газпромовского» газа за три квартала 2020 г.

№ Страна-импортер Объем импорта за три квартала 2020 г.,

в млрд.куб.м. 1 Германия 31,185 2 Италия 16,003 3 БЕЛАРУСЬ 13,114 4 Австрия 9,889 5 Франция 9,043 6 Турция 8, 854 7 Нидерланды 8,093 8 Польша 7,096 9 Словакия 6,885 10 Венгрия 6,313

По данным ПАО «Газпром»