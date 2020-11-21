ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Могилевом вылетевшие из прицепа МАЗа бревна убили велосипедиста и травмировали водителя мотоблока

21.11.2020 18:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла 21 ноября, около 13.30, в Могилевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, 28-летний водитель МАЗа ехал по трассе Могилев — Быхов — Рогачев. Вблизи деревни Новоселки во время движения на закруглении дороги в автомашине лопнула рессора правого заднего колеса. Из-за этого прицеп опрокинулся, а находившиеся в нем бревна рассыпались на дорогу, попав в 64-летнего водителя мотоблока и 68-летнего велосипедиста. Оба они ехали в попутном направлении.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер, а водителя мотоблока с различными ранениями доставили в больницу.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, вблизи деревни Новоселки во время движения на закруглении дороги в автомашине лопнула рессора правого заднего колеса.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сразу несколько дворовых чатов Минска сменили аватарки на государственный герб или флаг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.11.2020
Mir24.TV Belarus
21.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика