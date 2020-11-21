Под Могилевом вылетевшие из прицепа МАЗа бревна убили велосипедиста и травмировали водителя мотоблока

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла 21 ноября, около 13.30, в Могилевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, 28-летний водитель МАЗа ехал по трассе Могилев — Быхов — Рогачев. Вблизи деревни Новоселки во время движения на закруглении дороги в автомашине лопнула рессора правого заднего колеса. Из-за этого прицеп опрокинулся, а находившиеся в нем бревна рассыпались на дорогу, попав в 64-летнего водителя мотоблока и 68-летнего велосипедиста. Оба они ехали в попутном направлении.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер, а водителя мотоблока с различными ранениями доставили в больницу.