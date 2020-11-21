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Сразу несколько дворовых чатов Минска сменили аватарки на государственный герб или флаг

21.11.2020 18:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последнее время участились новости о задержаниях администраторов «деструктивных», как говорят в официальных комментариях, телеграм-каналов (и мы публиковали советы владельцам и администраторам чатов в Беларуси). Сегодня, 21 ноября, сразу несколько минских дворовых чатов сменили свои аватарки на государственный флаг или герб — в предыдущих случаях это служило признаком, что чат перешел под контроль неизвестных.


Фото: Courtney Clayton / Unsplash

Так, дворовой чат «Малиновка 007» резко сменил тематику (в частности, там появились репосты из провластного канала «Желтые сливы») и фото на аватарке — теперь там красно-зеленый флаг.


Также еще три чата — «Малиновка 1», «Малиновка 8−9» и «Слободская 111» — сменили аватарки на одинаковые изображения белорусских гербов.

Вот один из примеров такого преображения

Напомним, что недавно был задержан 20-летний администратор «Белых халатов» и минчанка Ирина Счастная, которая, по словам пресс-службы МВД, администрировала пять каналов (правда, «Беларусь Головного Мозга» говорит, что Ирина никогда не была их администратором). 10 ноября были взломаны два минских дворовых чата и один канал. 12 ноября неизвестные получили доступ к телеграм-каналу @MikolaDziadok, который вел Николай Дедок — белорусский общественно-политический деятель анархических взглядов, позже стало известно, что Николай задержан. В тот же день изменилась тематика и фото чата «Брилевичи 97%». И 20 ноября пресс-служба МВД сообщила, что «задержан основатель и администратор деструктивного телеграм-канала Солигорска».

Почитать советы владельцам и администраторам чатов в Беларуси от Telegram-канала «За BYnet» можно здесь.

 
 
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Смена аватарки на государственные символы в предыдущих случаях служила признаком, что чат перешел под контроль посторонних.
 
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