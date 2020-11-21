Канопацкая — Тихановской: Если детей кормить нечем — напишите, помогу

Светлана Тихановская и Анна Канопацкая





твиттере : Канопацкая обратилась к Тихановской в





"Светлана Тихановская, если вам так нужны деньги, детей нечем кормить, или приболел кто, напишите, я помогу".





Ну, может, вам было интересно, чем Канопацкая занимается после выборов.





Кстати, за флаг уже предлагаются $6300. Деньги собирают не для Тихановской — средства от его продажи пойдут на поддержку протестного движения.