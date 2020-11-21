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Канопацкая — Тихановской: Если детей кормить нечем — напишите, помогу

21.11.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Анне Канопацкой не понравилось, что БЧБ-флаг, подписанный Светланой Тихановской, выставлен на eBay.


Светлана Тихановская и Анна Канопацкая

Канопацкая обратилась к Тихановской в твиттере:

"Светлана Тихановская, если вам так нужны деньги, детей нечем кормить, или приболел кто, напишите, я помогу".

Ну, может, вам было интересно, чем Канопацкая занимается после выборов.

Кстати, за флаг уже предлагаются $6300. Деньги собирают не для Тихановской — средства от его продажи пойдут на поддержку протестного движения.
 
 
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Анне Канопацкой не понравилось, что БЧБ-флаг, подписанный Светланой Тихановской, выставлен на eBay.
 
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