Кузнецов: «Если у властей этот фокус прокатит, то дальше они не остановятся»









пишет Петр Кузнецов. «С журналисткой «Белсата» Катериной Андреевой я лично, по-моему, не знаком. По крайней мере, не помню факта знакомства , —Петр Кузнецов.





Но отношусь к ней не только с огромным уважением, но и с большой симпатией, ещё со времен фееричного сюжета про старух, голосовавших «за Лукашеночку, ой, за Путинка».





Тут, хочешь — не хочешь, а много часов смеха оставят в мозгу исключительно позитивный отпечаток.





Катерина Борисевич — великолепный профессионал портала TUT.BY.





Обе прекрасные женщины на уходящей неделе стали фигурантами уголовных дел.





Вот ведь, казалось бы, известно. В чем работа журналиста? Освещать события и делать это правдиво.





Но Андреева освещала происходящее на Площади перемен и ей за это — уголовка. Борисевич рассказала обществу о трезвости Бондаренко — ей за это то же самое.





Обе журналистки получили уголовные дела просто за то, что делали свою работу. Понимаете, в чем дичь ситуации? Вот врач БСМП, с которым делала интервью Борисевич, получил дело за гражданскую позицию и это, к сожалению, для сегодняшней Беларуси — обыденность. За позицию можно и умереть, как тот же Бондаренко. Но уголовное дело за то, что выполняешь свою работу?





В Беларуси профессия независимого журналиста в смысле мужественности, честности, жертвенности, порядочности все последние десятилетия — в авангарде. Политики и активисты подверглись обыскам, штрафам, отсидкам за свои идеи и убеждения, журналисты подверглись тому же, но просто потому, что работа такая. Просто потому, что если твоя профессия в том, чтобы говорить людям правду, то возможность оказаться на сутках, получить штраф или лишиться техники — это заложенные в профессию риски.





В этом году сутки дают всем, в том числе и за выполнение своих профессиональных обязанностей (вспомните спасателей ОСВОДа). Планка явно повышается, и то, до какого уровня она может повыситься мы опять видим именно на примере журналистов.





В сети много сейчас пишут: если у властей этот фокус прокатит, то дальше они не остановятся и в отношении журналистов подобное станет нормой. Уголовка просто за выполнение своей работы.





Но я думаю, что это станет нормой для всех.





Журналисты в Беларуси всегда были поделены на «правильных» и «неправильных», и в то время как первым можно было все, вторым — примерно ничего. Но планка, как сказано выше, поднимается.





Однако эти процессы сегодня стали актуальны не только для людей с камерой и пером. Те организованные группы, которые у нас называют себя государством, уже показали, что могут по этому же принципу разделить всех. Они уже обсуждали, что «не приносящих пользу» можно лишить бесплатной медицины, они уже создают возможности лишать неугодных гражданства. И они уже показали, что «неправильный район» вполне можно лишить тепла и воды зимой.





Поэтому не надо будет удивляться, если вслед за журналистами у нас появятся «неправильные» мчс-ники и сотрудник, который спасёт человека на пожаре, будет уволен, оштрафован или посажен за то, что не спросил для начала, а надо ли этого спасать. О лишении медицинской помощи уже говорилось вполне открыто, но к этому можно будет ещё прибавить уголовное дело для врача, который осмелится запрет нарушить. И так далее — вплоть до уборки дворов.





Случай Андреевой и Борисевич — это история не о том, что репрессии против журналистов вышли на новый уровень. Как сказано выше, журналисты, как профессия и призвание, в нашем обществе — авангард.





Это история о том, что рушатся последние рамки и основы здравого смысла. Закона здесь давно нет, но общество пока может ещё существовать в более-менее привычных рамках за счёт того, что все понимают, что должны делать, а что не должны, существуют и действуют в рамках своего долга, профессии, рода занятий, норм морали.









Власть взяла линию на ужесточение фактической сегрегации, тем самым положив начало разрушению и этих рамок. Естественный финал такой линии — хаос и победивший «закон джунглей».





Поэтому не надо думать, что аресты Андреевой и Борисевич — это про журналистику. Это про всех нас».