Комбинат школьного питания Минска: приносим искренние извинения родителям и ребятам. Комментарий завпроизводством

Источник материала: Onliner

На 17:30 в детской инфекционной больнице Минска после школьной шаурмы остаются на лечении 9 учащихся средней школы №61. Всего на контроле здоровье 43 детей. Между тем стало известно, что шаурму в пятницу ели чуть ли не во всех школах столицы. Заведующая столовой одной из них поделилась с Onliner своей версией.

По информации Минздрава, источник возможного заражения установят в ходе эпидемиологического расследования врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего.

Директор Комбината школьного питания Минска Сергей Василенко уже принес извинения:

— Комбинат школьного питания Минска приносит искренние извинения родителям и ребятам средней школы №61 в связи с произошедшей ситуацией. Сейчас проводится проверка, мы выясняем причины, повлекшие ухудшение здоровья детей.

Важно понимать, что КШП Минска — это организационная структура. Вся еда готовится непосредственно в районных КШП (в данном случае — Первомайского района). Мы поговорили с заведующей еще одной школьной столовой. Вот что она думает:

— Я не могу поверить в пищевое отравление. Мы тоже делали шаурму в пятницу, как и все школы Минска, которые работают по единому меню. Мясо привозили в замороженном виде. В чем еще может быть проблема? В капусте? Мы все получаем продукты с сертификатом качества, органолептически контролируем. Причем по-хорошему пробу снимает не один человек, а комиссия. В случае проблем с сырьем отравления были бы в разных школах, а не одной.

Я не знаю, зачем КШП сразу берет вину на себя. Пусть бы сначала разобрались, а потом уже делали выводы.

Если докажут в итоге пищевое отравление — это будет следствием ужасного нарушения правил. Я не знаю, что надо было сделать! Не помню, чтобы в Минске такое происходило.

Тем более, что даже если ты грязнуля — шаурма все равно проходила вторичную тепловую обработку при температуре свыше 200 градусов!

— А что вообще шаурма делала в школьном меню?

— Что тут такого? Мы ее готовили регулярно. Дети устают от котлет, им нравится шаурма.

— Ваша версия?

— Я думаю, это вирусное что-то, выразившееся в симптомах на желудочно-кишечном тракте. Сейчас все дети закрыты в школе, системы проветривания работают не так, как положено. А такое быстрое и массовое отравление... Такое может быть только от яда. Давайте тогда уже рассматривать версию и борьбы конкурентов — сейчас сложная ситуация везде, многим было бы интересно забрать школьное питание себе.