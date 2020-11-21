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Канадский профессор предсказал, как долго Лукашенко продержится у власти
Источник материала: KYKY>
Дэвид Марплз, специалист по вопросам Беларуси, Украины и России, работающий в Университете Альберты в Эдмонтоне (Канада), спрогнозировал, как долго Лукашенко останется у власти.
«Я думаю, это дело месяцев, — сказал Марплз, его
Людям мелькнул лучик надежды, что они могут взять власть сами, и это был для них прекрасный момент. Теперь становится все темнее — темнее, чем было когда-либо за последние 26 лет, и тем не менее люди видят дорогу перед собой. Лукашенко уже точно нечего предложить людям. Он теперь как голый король. Да, он может оставаться у власти, пока лояльными остаются военные, силовики, КГБ. Когда, однако, появятся первые знаки нелояльности среди этих групп, он уйдет мгновенно. И это может случиться довольно быстро».
Также Дэвид Марплз исключил возможность диалога между Лукашенко и Координационным советом. Профессор рассказал об интервью, которое он провел с Вероникой Цепкало. Со слов Марплза, она пояснила, что изначально цель КС заключалась в том, что они отнесутся к Лукашенко с уважением и позволят ему уйти как первому президенту Беларуси, но ситуация сильно изменилась.
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Дэвид Марплз, специалист по вопросам Беларуси, Украины и России, работающий в Университете Альберты в Эдмонтоне (Канада), спрогнозировал, как долго Лукашенко...
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