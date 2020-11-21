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Канадский профессор предсказал, как долго Лукашенко продержится у власти

21.11.2020 18:39 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Дэвид Марплз, специалист по вопросам Беларуси, Украины и России, работающий в Университете Альберты в Эдмонтоне (Канада), спрогнозировал, как долго Лукашенко останется у власти.

«Я думаю, это дело месяцев, — сказал Марплз, его цитирует «Свобода». — Я сомневаюсь, что он продержится у власти целый год. Потому что фундамент его власти постепенно исчезает. Экономика шатается. Нет народной поддержки; сегодняшняя народная поддержка гораздо слабее, чем она была, скажем, 9 августа, а 9 августа она была значительно слабее, чем она была тремя месяцами раньше. Его популярность снижается все время. И несмотря на все те заключения [протестующих под стражу], пытки и избиения, люди абсолютно твердо убеждены, что система должна измениться, и они полны решимости продолжать борьбу. Это важный фактор, когда люди решили не сдаваться.

Людям мелькнул лучик надежды, что они могут взять власть сами, и это был для них прекрасный момент. Теперь становится все темнее — темнее, чем было когда-либо за последние 26 лет, и тем не менее люди видят дорогу перед собой. Лукашенко уже точно нечего предложить людям. Он теперь как голый король. Да, он может оставаться у власти, пока лояльными остаются военные, силовики, КГБ. Когда, однако, появятся первые знаки нелояльности среди этих групп, он уйдет мгновенно. И это может случиться довольно быстро».

Также Дэвид Марплз исключил возможность диалога между Лукашенко и Координационным советом. Профессор рассказал об интервью, которое он провел с Вероникой Цепкало. Со слов Марплза, она пояснила, что изначально цель КС заключалась в том, что они отнесутся к Лукашенко с уважением и позволят ему уйти как первому президенту Беларуси, но ситуация сильно изменилась.

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Теги: Новости
 
 
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Дэвид Марплз, специалист по вопросам Беларуси, Украины и России, работающий в Университете Альберты в Эдмонтоне (Канада), спрогнозировал, как долго Лукашенко...
 
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