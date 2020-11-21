В Могилевском районе из МАЗа выпали бревна. Погиб велосипедист и ранен водитель мотоблока

Источник материала: Onliner

Сегодня около 13:30 в районе деревни Новоселки Могилевского района на дороге Могилев — Быхов — Рогачев водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем МАЗ с прицепом, перевозил бревна. По предварительной информации, во время движения на закруглении дороги в машине лопнула рессора правого заднего колеса.

— Прицеп опрокинулся, а бревна рассыпались и попали на водителя 1956 года рождения, управлявшего мотоблоком, и велосипедиста 1952 года рождения. Местные жители в тот момент двигались в попутном направлении.

В результате ДТП водитель мотоблока с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу, а велосипедист от полученных травм скончался. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следователи и эксперты, — сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.

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