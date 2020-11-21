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В детской «инфекционке» остаются на лечении девять отравившихся школьников

21.11.2020 19:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В детской инфекционной больнице по состоянию на 17.30 21 ноября остаются на лечении девять учащихся столичной средней школы № 61,  госпитализированных с отравлением, сообщает Министерство здравоохранения.

В детской «инфекционке» остаются на лечении девять отравившихся школьников

«Специалисты поликлиник города держат на контроле здоровье 43 детей, в том числе и тех, которые после выписки находятся под наблюдением в домашних условиях. Состояние здоровья большинства маленьких пациентов уже не вызывает опасений», — отмечается в сообщении.

Телеграм-канал Мингорисполкома «Минск. Официально» сегодня сообщил, что, по уточненным данным, всего 20 ноября за медпомощью обратились 174 ученика этой школы.

Комбинат школьного питания столицы извинился за произошедшее. «Комбинат школьного питания Минска приносит искренние извинения родителям и ребятам средней школы № 61 в связи с произошедшей ситуацией. Сейчас проводится проверка, мы выясняем причины, повлекшие ухудшение здоровья детей», — приводит пресс-служба горисполкома слова директора предприятия Сергея Василенко.

 
Теги: Минск
 
 
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В детской инфекционной больнице по состоянию на 17.30 21 ноября остаются на лечении девять учащихся столичной средней школы № 61,  госпитализированных с отр
 
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