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Мы все умрем. Как Земля мешает Солнцу нас уничтожить

21.11.2020 19:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Мы все умрем. Как Земля мешает Солнцу нас уничтожить

Что такое солнечные вспышки, магнитные бури, солнечные пятна и корональные выбросы? Когда и как из-за космической непогоды чуть не началась Третья мировая война? По какому расписанию Солнце устраивает аномалии, и как ученые их прогнозируют? Как Земля защищается от космической погоды, и почему от нее трудно будет спастись колонизаторам Луны, Марса? А от какой опасности извне Солнечной системы защищают выбросы нашего светила?

На эти и другие вопросы отвечает Татьяна Подладчикова, кандидат технических наук, старший преподаватель Сколковского института науки и технологий и Космического центра Сколтеха, исследователь в области солнечно-земной физики, разработчик новых сервисов космической погоды, лауреат международной медали Александра Чижевского по космической погоде и космическому климату.

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Солнце — одновременно основной источник жизни и наибольшая угроза ей. Благодаря защитным слоям Земли мы не замечаем постоянные потоки рентгена, сильнейшие...
 
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