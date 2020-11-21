Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Мы все умрем. Как Земля мешает Солнцу нас уничтожить

Что такое солнечные вспышки, магнитные бури, солнечные пятна и корональные выбросы? Когда и как из-за космической непогоды чуть не началась Третья мировая война? По какому расписанию Солнце устраивает аномалии, и как ученые их прогнозируют? Как Земля защищается от космической погоды, и почему от нее трудно будет спастись колонизаторам Луны, Марса? А от какой опасности извне Солнечной системы защищают выбросы нашего светила?

На эти и другие вопросы отвечает Татьяна Подладчикова, кандидат технических наук, старший преподаватель Сколковского института науки и технологий и Космического центра Сколтеха, исследователь в области солнечно-земной физики, разработчик новых сервисов космической погоды, лауреат международной медали Александра Чижевского по космической погоде и космическому климату.

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