Пункт назначения: из МАЗа выпали бревна в Могилевском районе, есть погибший

Источник материала: Sputnik Беларусь

В Могилевском районе из грузовика выпали бревна, которые попали на велосипедиста и водителя мотоблока, сообщили МВД.

Происшествие произошло 21 ноября, в субботу, около 13:30 в районе деревни Новоселки на дороге Могилев - Быхов - Рогачев. По трассе ехал МАЗ с прицепом, в котором перевозил бревна.

Во время движения на закруглении дороги в грузовике лопнула рессора правого заднего колеса. Прицеп опрокинулся, а бревна рассыпались и попали на водителя мотоблока и велосипедиста. Местные жители в тот момент ехали в попутном направлении.

В результате ДТП водитель мотоблока с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу, а велосипедист от полученных травм скончался.

На месте происшествия работают инспекторы ГАИ, следователи и эксперты.