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Пункт назначения: из МАЗа выпали бревна в Могилевском районе, есть погибший
21.11.2020 19:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В Могилевском районе из грузовика выпали бревна, которые попали на велосипедиста и водителя мотоблока, сообщили МВД.
Происшествие произошло 21 ноября, в субботу, около 13:30 в районе деревни Новоселки на дороге Могилев - Быхов - Рогачев. По трассе ехал МАЗ с прицепом, в котором перевозил бревна.
Во время движения на закруглении дороги в грузовике лопнула рессора правого заднего колеса. Прицеп опрокинулся, а бревна рассыпались и попали на водителя мотоблока и велосипедиста. Местные жители в тот момент ехали в попутном направлении.
В результате ДТП водитель мотоблока с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу, а велосипедист от полученных травм скончался.
На месте происшествия работают инспекторы ГАИ, следователи и эксперты.
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Грузовик перевозил бревна в прицепе, у него лопнула рессора правого заднего колеса, что привело к печальным последствиям. Последствия - смотрите на видео.
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