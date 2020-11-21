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Глава минского ОМОНа Балаба назвал «самый паскудный» способ травли силовиков

21.11.2020 20:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба стал одним из героев репортажа президентской газеты. Выписали некоторые его цитаты:

➤ «ОМОН — это большая семья, где все друг за друга, брат за брата. Это моя жизнь, моя судьба».

➤ «То, что сейчас на отряд льется грязь… Знаете, это происходит во всем мире. Какому нарушителю понравятся подобного рода структуры? Таково их предназначение: малой кровью сделать так, чтобы в обществе были спокойствие и порядок».

➤ «К нам молодежь приходит. Для меня они как сыновья, которых нужно учить, воспитывать, о которых нужно заботиться. У меня родных сыновей двое. Оба служат в ОМОНе, старший уже офицер».

➤ «Только слепой не видит, что они [протесты] управляются из-за границы. <…> Однако устроители беспорядков сломали зубы о Беларусь еще в первые дни. Хотели одним броском пойти в дамки, но не смогли, благодаря слаженной работе всех подразделений. Не удалось одним броском — задействовали другие пункты плана: остановить предприятия, уничтожить экономику, влиять на врачей, студентов, всячески подогревать протестную массу… Власти ведь и не отрицают, что в стране есть проблемы, и решают их комплексно, через диалог с обществом».

➤ «Самое паскудное — когда в экстремистских чатах призывали устраивать теракты в детсадах и школах, в которые ходят наши дети. Мол, чтобы мы были посговорчивее. Я так скажу: это было бы последнее, что они устроили бы в своей жизни».

➤ «Для семьи он [сожженный дом детства Балабы] был как память о бабушке. Когда ее не стало, мы всё оставили так, как было при ней — на том же месте ее швейная машинка, иконка, так же застелены кровати… Я там родился, вырос. В школу ходил, оттуда и в армию призвался. А потом — съездишь на могилку, цветы принесешь. После поджога я был у дома лишь раз. Больно, конечно. Но ничего, переживем».

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Теги: Новости
 
 
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Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба стал одним из героев репортажа президентской газеты. Выписали некоторые его цитаты: ➤ «ОМОН — это большая семья, где все...
 
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