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«Гомель» возвращается в элиту, начиная Первую лигу с -5-ю очками. «Крумкачы» сыграют переходные матчи
Источник материала: Tut.by
21 ноября в Светлогорске «Гомель» в драматичном матче обыграл «Химик» и занял второе место в Первой лиге. Это значит, что «рыси» возвращаются в Высшую лигу белорусского футбола. Команда начинала чемпионат с -5 очков за договорные матчи в прошлом.
«Химик» с 64-й минуты играл вдесятером. А единственный гол был забит «Гомелем» на 73-й минуте. Мяч в ворота затолкал Павел Цеслюкевич.
Хозяева поля могли отыграться, но в конце игры не реализовали пенальти. Вратарь «Гомеля» Олег Ковалев парировал удар.
Забей «Химик» — и в элиту вернулись бы «Крумкачы», которые у себя дома с минимальным счетом обыграли «Ошмяны». Теперь в декабре «вороны» сыграют переходные матчи с 14-й командой из Высшей лиги.
Напомним, что ранее в «вышку»
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«Гомель» возвращается в элиту, начиная Первую лигу с -5-ю очками. «Крумкачы» сыграют переходные матчи
Стала известная вторая команда, которая в 2021 году сыграет в Высшей лиге белорусского футбола.
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