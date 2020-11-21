«Гомель» возвращается в элиту, начиная Первую лигу с -5-ю очками. «Крумкачы» сыграют переходные матчи

Источник материала: Tut.by

21 ноября в Светлогорске «Гомель» в драматичном матче обыграл «Химик» и занял второе место в Первой лиге. Это значит, что «рыси» возвращаются в Высшую лигу белорусского футбола. Команда начинала чемпионат с -5 очков за договорные матчи в прошлом.

«Химик» с 64-й минуты играл вдесятером. А единственный гол был забит «Гомелем» на 73-й минуте. Мяч в ворота затолкал Павел Цеслюкевич.



Фото: ФК «Гомель»

Хозяева поля могли отыграться, но в конце игры не реализовали пенальти. Вратарь «Гомеля» Олег Ковалев парировал удар.

Забей «Химик» — и в элиту вернулись бы «Крумкачы», которые у себя дома с минимальным счетом обыграли «Ошмяны». Теперь в декабре «вороны» сыграют переходные матчи с 14-й командой из Высшей лиги.

Напомним, что ранее в «вышку» вышел речицкий «Спутник» . Таким образом, в 2021 году три клуба из Гомельской области могут быть представлены в Высшей лиге.