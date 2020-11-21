ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Гомель» возвращается в элиту, начиная Первую лигу с -5-ю очками. «Крумкачы» сыграют переходные матчи

21.11.2020 21:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

21 ноября в Светлогорске «Гомель» в драматичном матче обыграл «Химик» и занял второе место в Первой лиге. Это значит, что «рыси» возвращаются в Высшую лигу белорусского футбола. Команда начинала чемпионат с -5 очков за договорные матчи в прошлом.

«Химик» с 64-й минуты играл вдесятером. А единственный гол был забит «Гомелем» на 73-й минуте. Мяч в ворота затолкал Павел Цеслюкевич.


Фото: ФК «Гомель»

Хозяева поля могли отыграться, но в конце игры не реализовали пенальти. Вратарь «Гомеля» Олег Ковалев парировал удар.

Забей «Химик» — и в элиту вернулись бы «Крумкачы», которые у себя дома с минимальным счетом обыграли «Ошмяны». Теперь в декабре «вороны» сыграют переходные матчи с 14-й командой из Высшей лиги.

Напомним, что ранее в «вышку» вышел речицкий «Спутник». Таким образом, в 2021 году три клуба из Гомельской области могут быть представлены в Высшей лиге.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стала известная вторая команда, которая в 2021 году сыграет в Высшей лиге белорусского футбола.
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава минского ОМОНа Балаба назвал «самый паскудный» способ травли силовиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.11.2020
Mir24.TV Belarus
21.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика