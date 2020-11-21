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Тихановская намерена обратиться в Совет безопасности ООН для созыва трибунала по Беларуси

21.11.2020 21:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Беларусь обязательно подпишет Римский статут Международного уголовного суда в Гааге, заявила Светлана Тихановская в ходе визита в Нидерланды.

Пока этого не произошло, она будет обращаться в Совет безопасности ООН для проведения следствия и созыва трибунала по Беларуси.

Тихановская намерена обратиться в Совет безопасности ООН для созыва трибунала по Беларуси

«Убийства Бондаренко, Тарайковского, Кривцова не останутся безнаказанными. Также у нас есть свидетельства сотен человек, которые были избиты в тюрьмах, прошли через пытки и изнасилования. И в ходе народного трибунала мы соберем еще больше доказательств, чтобы причастные в итоге понесли ответственность за свои преступления», — цитирует экс-кандидата в президенты ее пресс-служба.

Во время встреч с премьером и министром иностранных дел Нидерландов Тихановская заявила, что преступления, которые совершают пособники режима, не останутся безнаказанными. Доказательства преступлений будут подготовлены для рассмотрения Международным уголовным судом и трибуналом в Гааге, сказала она.

Как сообщала пресс-служба Тихановской, 20 ноября на встрече с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком она обсудила международное расследование преступлений режима в Беларуси и начало процесса признания отряда милиции особого назначения (ОМОН) и главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД террористическими организациями.

«Блок выразил готовность помочь в этом направлении», — отмечается в релизе.

«Раз ГУБОПиК и ОМОН превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими. Все сотрудники, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками и получат санкции и арест имущества. На амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа», — заявила Тихановская.

С просьбой поддержать международное расследование в рамках универсальной юрисдикции и объявить ГУБОПиК и ОМОН экстремистскими организациями Тихановская обратилась к министру иностранных дел Латвии Эдгарсу Ринкевичсу в ходе визита в Ригу 14 ноября, напоминает БелаПАН.

Римский статут — международный договор, учредивший Международный уголовный суд — принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года и вступил в силу 1 июля 2002 года. Документ устанавливает функции, юрисдикцию и структуру суда.

 
 
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Беларусь обязательно подпишет Римский статут Международного уголовного суда в Гааге, заявила Светлана Тихановская в ходе визита в Нидерланды.
 
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