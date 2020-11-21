Легенда уходит в историю. В Минск привезли новое поколение Land Rover Defender

Источник материала: Tut.by

Легендарный Land Rover Defender — уже история. В Минске представили новое поколение культового внедорожника. Автомобиль уже доступен для заказа, а стоимость начинается от 56 550 долларов. Доступные комплектации — SE и HSE.





Что важно знать завзятым ретроградам о новом Defender? Как минимум то, что о старом придется забыть. Британцы долго не решались снять с производства заслуженного «пенсионера» внедорожных и прочих войск. Но прогресс не остановить. Чтобы гости прочувствовали, что дух «старичка» витает в новом поколении, на презентации представили сразу два автомобиля.





Кое-какие отголоски преемственности поколений наблюдаются, но все же… ничего общего у предка и современника нет.

Новое поколение — это уже про комфорт, а не приключения в спартанских условиях. Даже условно базовая версия Defender SE оснащена независимой пневматической подвеской с системой Adaptive Dynamics, светодиодными головными фарами премиум-класса, 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, сиденьями с отделкой кожей, памятью настроек и электроприводом по 12 параметрам, зеркалом заднего вида ClearSight, аудиосистемой Meridian мощностью 400 Вт с 11 динамиками, сенсорным 10-дюймовым дисплеем мультимедийной системы, навигационной системой, функциями Apple CarPlay и Android Auto, 12,3-дюймовой виртуальной приборной HD-панелью, технологией бесключевого доступа, 3D-системой камер кругового обзора и системой контроля «слепых» зон. Не забыли здесь и про двухступенчатую раздаточную коробку передач — о внедорожных возможностях конструкторы позаботились.





Комплектация HSE, помимо перечисленных опций, включает также матричные светодиодные фары, сдвижную панорамную крышу, электрическую регулировку сидений по 14 параметрам, адаптивный круиз-контроль, вентиляцию первого ряда сидений, пакет расширенной отделки кожей, а лицевая часть сидений выполнена из перфорированной кожи Windsor.





Кроме того, все автомобили получили пакет холодного климата, который включает подогрев лобового стекла, форсунок омывателя, рулевого колеса, передних сидений, а также функцию стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением со смартфона.

Особое внимание уделено возможностям персонализации, чего у старого «дефа» отродясь не бывало. Это еще раз подчеркивает имиджевую пропасть между автомобилями двух поколений. Чтобы перечислить все возможные версии, понадобится лекция минимум на полчаса. Смысл в том, что для нового Defender предлагаются версии X-Dynamic и First Edition. У каждой — свой набор уникальных элементов и цветовых решений в отделке интерьера и экстерьера. Есть еще комплектация X, которая выделяется черными глянцевыми вставками на капоте и цветом кузова Gloss Black.





Кроме того, клиенты имеют возможность приобрести дополнительные пакеты опций, например Family Pack или Family Comfort Pack, с которыми автомобиль укомплектовывается третьим рядом сидений, оснащается трехзонным климат-контролем с системой охлаждения заднего ряда и системой ионизации воздуха в салоне. Family Comfort, помимо этого, включает подогрев сидений.

Но и это еще не все. Покупателям также доступен один из четырех пакетов аксессуаров: Adventure, Country, Explorer и Urban. Выбрать можно из 170 различных аксессуаров.





На этом фоне выбор из всего трех двигателей кажется скромным. Новый Land Rover Defender доступен с двумя четырехцилиндровыми дизельными двигателями мощностью 200 л. с. и 240 л. с. и шестицилиндровым 400-сильным бензиновым двигателем с технологией мягкого гибрида.

Пока купить можно только длиннобазную версию «110». Трехдверка с индексом «90» появится немного позже.