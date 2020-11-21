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«Ребята из ОМОНа хотят скинуть на нас х**ню»: слит ещё один разговор мужчин с голосами как у Баскова и Шакуты

22.11.2020 06:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В прямой трансляции на ютуб-канале, приводить название которого беларуские СМИ не рискуют, прозвучал еще один слитый телефонный разговор двух мужчин с голосами, как у главы Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова и многократного чемпионома мира по муайтай Дмитрия Шакуты.

Человек с голосом, напоминающим голос Шакуты, произносит: «Я же тебе сказал, что качели начнутся. Уже командир звонил, уже поехал он к командующему там, короче, замминистра там, типа такого... Ну, короче, ребята из ОМОНа очень молодцы, хотят на нас скинуть какую-то ху**ню.

То есть я скинул этот [неразборчиво; возможно, речь о видео], где я его [похоже, имеется в виду Роман Бондаренко] свалил, командиру показал. Я ему говорю: «Я его свалил на землю, подошли два (я ему сказал, что я с ними работал, он говорит: «Ну понятно»), взяли его за руки, за ногу, никто его не бил. То есть не вырубали, то есть он был в сознании. Занесли его к нам в автобус, оставили одного на присмотре». 

Мужчина с голосом, как у Баскова, прерывает разговор со словами: «Подожди, пожалуйста, одну секунду, Дим, Эйсмонт звонит». На этом запись заканчивается.

Отметим, что наверняка подтвердить подлинность беседы пока не представляется возможным. Также до конца неизвестно, постановочная она или реальная.

  • Это уже третьи слитые телефонные переговоры с участием, предположительно, Дмитрия Баскова. В первых, как утверждает источник аудио, он с Дмитрием Шакутой все так же обсуждал потасовку на «Площади Перемен», вскоре после которой умер местный житель Роман Бондаренко; во вторых, от 18-19 октября, — с пресс-секретарем Лукашенко Натальей Эйсмонт совещался по поводу двух ящиков «Массандры» и патрулирования минских дворов «с лентами и муралами».
  • Людей, похожих на Баскова и Шакуту, видели на «Площади Перемен» вечером 11 ноября во время избиения Романа Бондаренко. 16 ноября Латвия запретила Баскову и Шакуте въезд на свою территорию.

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Теги: Новости
 
 
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В прямой трансляции на ютуб-канале, приводить название которого беларуские СМИ не рискуют, прозвучал еще один слитый телефонный разговор двух мужчин с голосами,...
 
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