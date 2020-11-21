«Ребята из ОМОНа хотят скинуть на нас х**ню»: слит ещё один разговор мужчин с голосами как у Баскова и Шакуты

Источник материала: KYKY

В прямой трансляции на ютуб-канале, приводить название которого беларуские СМИ не рискуют, прозвучал еще один слитый телефонный разговор двух мужчин с голосами, как у главы Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова и многократного чемпионома мира по муайтай Дмитрия Шакуты.

Человек с голосом, напоминающим голос Шакуты, произносит: «Я же тебе сказал, что качели начнутся. Уже командир звонил, уже поехал он к командующему там, короче, замминистра там, типа такого... Ну, короче, ребята из ОМОНа очень молодцы, хотят на нас скинуть какую-то ху**ню.

То есть я скинул этот [неразборчиво; возможно, речь о видео], где я его [похоже, имеется в виду Роман Бондаренко] свалил, командиру показал. Я ему говорю: «Я его свалил на землю, подошли два (я ему сказал, что я с ними работал, он говорит: «Ну понятно»), взяли его за руки, за ногу, никто его не бил. То есть не вырубали, то есть он был в сознании. Занесли его к нам в автобус, оставили одного на присмотре».

Мужчина с голосом, как у Баскова, прерывает разговор со словами: «Подожди, пожалуйста, одну секунду, Дим, Эйсмонт звонит». На этом запись заканчивается.

Отметим, что наверняка подтвердить подлинность беседы пока не представляется возможным. Также до конца неизвестно, постановочная она или реальная.

Это уже третьи слитые телефонные переговоры с участием, предположительно, Дмитрия Баскова. В первых, как утверждает источник аудио, он с Дмитрием Шакутой все так же обсуждал потасовку на «Площади Перемен», вскоре после которой умер местный житель Роман Бондаренко; во вторых, от 18-19 октября, — с пресс-секретарем Лукашенко Натальей Эйсмонт совещался по поводу двух ящиков «Массандры» и патрулирования минских дворов «с лентами и муралами».

потасовку на «Площади Перемен», вскоре после которой умер местный житель Роман Бондаренко; во вторых, от 18-19 октября, — с пресс-секретарем Лукашенко Натальей Эйсмонт по поводу двух ящиков «Массандры» и патрулирования минских дворов «с лентами и муралами». Людей, похожих на Баскова и Шакуту, видели на «Площади Перемен» вечером 11 ноября во время избиения Романа Бондаренко. 16 ноября Латвия запретила Баскову и Шакуте въезд на свою территорию.

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