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«Ребята из ОМОНа хотят скинуть на нас х**ню»: слит ещё один разговор мужчин с голосами как у Баскова и Шакуты
Источник материала: KYKY>
В прямой трансляции на ютуб-канале, приводить название которого беларуские СМИ не рискуют, прозвучал еще один слитый телефонный разговор двух мужчин с голосами, как у главы Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова и многократного чемпионома мира по муайтай Дмитрия Шакуты.
Человек с голосом, напоминающим голос Шакуты, произносит: «Я же тебе сказал, что качели начнутся. Уже командир звонил, уже поехал он к командующему там, короче, замминистра там, типа такого... Ну, короче, ребята из ОМОНа очень молодцы, хотят на нас скинуть какую-то ху**ню.
То есть я скинул этот [неразборчиво; возможно, речь о видео], где я его [похоже, имеется в виду Роман Бондаренко] свалил, командиру показал. Я ему говорю: «Я его свалил на землю, подошли два (я ему сказал, что я с ними работал, он говорит: «Ну понятно»), взяли его за руки, за ногу, никто его не бил. То есть не вырубали, то есть он был в сознании. Занесли его к нам в автобус, оставили одного на присмотре».
Мужчина с голосом, как у Баскова, прерывает разговор со словами: «Подожди, пожалуйста, одну секунду, Дим, Эйсмонт звонит». На этом запись заканчивается.
Отметим, что наверняка подтвердить подлинность беседы пока не представляется возможным. Также до конца неизвестно, постановочная она или реальная.
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«Ребята из ОМОНа хотят скинуть на нас х**ню»: слит ещё один разговор мужчин с голосами как у Баскова и Шакуты
В прямой трансляции на ютуб-канале, приводить название которого беларуские СМИ не рискуют, прозвучал еще один слитый телефонный разговор двух мужчин с голосами,...
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