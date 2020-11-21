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Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2021 года

22.11.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2021 года продовольственное эмбарго - специальные экономические меры, распространяющиеся на продукцию из стран, поддержавших санкции в отношении ряда российских компаний и частных лиц.

Это уже шестое продление мер, получивших неформальное название "продуктовых контрсанкций".

Кремль ввел их в августе 2014 года "в целях защиты национальных интересов" России. Меры запрещают ввоз отдельных видов продовольствия, сырья и сельскохозяйственной продукции из ряда стран, которые ранее в том же году ввели санкции в отношении Москвы после российской аннексии украинского полуострова Крым. В июле 2015 года президент постановил уничтожать нелегально ввезенные в РФ продукты. За 5 лет Россельхознадзор выявил и уничтожил 36,17 тысячи тонн запрещенной к ввозу продукции, заявили в ведомстве.

 
 
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Президент России Владимир Путин продлил до конца 2021 года продовольственное эмбарго - специальные экономические меры, распространяющиеся на продукцию из стран,...
 
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