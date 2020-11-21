Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2021 года

Источник материала: АФН

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2021 года продовольственное эмбарго - специальные экономические меры, распространяющиеся на продукцию из стран, поддержавших санкции в отношении ряда российских компаний и частных лиц.

Это уже шестое продление мер, получивших неформальное название "продуктовых контрсанкций".

Кремль ввел их в августе 2014 года "в целях защиты национальных интересов" России. Меры запрещают ввоз отдельных видов продовольствия, сырья и сельскохозяйственной продукции из ряда стран, которые ранее в том же году ввели санкции в отношении Москвы после российской аннексии украинского полуострова Крым. В июле 2015 года президент постановил уничтожать нелегально ввезенные в РФ продукты. За 5 лет Россельхознадзор выявил и уничтожил 36,17 тысячи тонн запрещенной к ввозу продукции, заявили в ведомстве.