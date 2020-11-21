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Россия закрыла въезд 25 представителям Великобритании

22.11.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россия вводит персональные санкции в отношении 25 представителей Великобритании. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

По его данным, им закрывается въезд в страну. Эта мера предпринята в ответ на "недружественные", по мнению Москвы, действия британских властей и "на основе принципа взаимности".

Великобритания 6 июля объявила о введении персональных санкций в отношении 25 граждан РФ, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека. Они приняты в рамках так называемой "поправки Магнитского" к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, которая была одобрена Палатой общин британского парламента в мае 2018 года, напоминает DW.

Под санкции подпали, в частности, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин, судьи, следователи и сотрудники МВД РФ, по мнению британских властей, причастные к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Фигурантам списка запрещен въезд в Великобританию, их активы подлежат заморозке.

Решение России в отношении 25 граждан Великобритании означает, что этим персоналиям запрещен въезд и на территорию Беларуси.

 
 
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Россия вводит персональные санкции в отношении 25 представителей Великобритании. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
 
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