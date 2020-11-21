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Тихановская намерена созвать трибунал по Беларуси через Совбез ООН

22.11.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская заявила о намерении обратиться в Совет безопасности ООН для созыва трибунала по Беларуси, который займется расследованием убийств и насилия над протестующими гражданами Беларуси.

«Убийства Бондаренко, Тарайковского, Кривцова не останутся безнаказанными. Также у нас есть свидетельства сотен человек, которые были избиты в тюрьмах, прошли через пытки или изнасилования. И в ходе Народного Трибунала мы соберём еще больше доказательств, чтобы причастные в итоге понесли ответственность за свои преступления», - заявила Тихановская.

Она отметила, что преступления против человечности, которые совершают пособники режима Лукашенко, не останутся безнаказанными.

«Доказательства преступлений будут подготовлены для рассмотрения Международным уголовным судом и трибуналом в Гааге», - сказал Тихановская, добавив, что в будущем Беларусь обязательно подпишет Римский статут Международного уголовного суда.

 
 
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Светлана Тихановская заявила о намерении обратиться в Совет безопасности ООН для созыва трибунала по Беларуси, который займется расследованием убийств и насилия...
 
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