«С такими людьми любое насилие оправдано». Зачем Лукашенко говорит про разведцентры США в Украине и Польше









Радыё Свабоды . — Главная цель Александра Лукашенко — продемонстрировать, что он продолжает бороться с дестабилизацией собственной страны, организованной «коварным Западом». Тогда его соотечественники, вышедшие на улицы — Только на первый взгляд Лукашенко просто подбрасывает информацию, которая не имеет подтверждения и которую можно забыть через несколько дней, — отмечает Портников на сайте украинской. — Главная цель Александра Лукашенко — продемонстрировать, что он продолжает бороться с дестабилизацией собственной страны, организованной «коварным Западом». Тогда его соотечественники, вышедшие на улицы Минска и других городов Беларуси, становятся обычной массовкой в театре этой дестабилизации. Людьми, которых белорусская милиция просто обязана разогнать, чтобы сорвать «коварные планы» американских спецслужб. И с такими людьми можно действовать без церемоний, любое насилие оправдано. Ведь это не свои, а просто враги народа.





Как-то незаметно для собственных жителей Беларусь оказалась в 30-х годах прошлого столетия, когда массовые репрессии сталинского режима против своих граждан также объяснялись засилием американских и других разведывательных центров и их шпионов в самой Беларуси и других советских республиках. Поиск врагов народа и шпионов Запада — это излюбленный советский нарратив, и Лукашенко любит обращаться к нему, чтобы сохранить власть.