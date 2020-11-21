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«С такими людьми любое насилие оправдано». Зачем Лукашенко говорит про разведцентры США в Украине и Польше
Источник материала: Партизан
Украинский политический обозреватель Виталий Портников объяснил, зачем Лукашенко понадобились разговоры про разведывательные центры США, созданные в Украине и в Польше, которые помогают белорусским протестам.
— Только на первый взгляд Лукашенко просто подбрасывает информацию, которая не имеет подтверждения и которую можно забыть через несколько дней, — отмечает Портников на сайте украинской
Как-то незаметно для собственных жителей Беларусь оказалась в 30-х годах прошлого столетия, когда массовые репрессии сталинского режима против своих граждан также объяснялись засилием американских и других разведывательных центров и их шпионов в самой Беларуси и других советских республиках. Поиск врагов народа и шпионов Запада — это излюбленный советский нарратив, и Лукашенко любит обращаться к нему, чтобы сохранить власть.
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«С такими людьми любое насилие оправдано». Зачем Лукашенко говорит про разведцентры США в Украине и Польше
Украинский политический обозреватель Виталий Портников объяснил, зачем Лукашенко понадобились разговоры про разведывательные центры США, созданные в Украине и в...
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