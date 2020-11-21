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Как у Джеймса Бонда: шпионские гаджеты времен войны выставили на аукцион
22.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Коллекционер выставил на продажу свой запас памятных вещей времен Второй мировой войны. Ожидается, что за лот, который включает в себя шпионские гаджеты, спрятанные в предметах повседневного обихода, 20 ноября на аукционе Hanson's Militaria он выручит тысячи фунтов. Камера, спрятанная в спичечном коробке, компас, замаскированный под щетку для бритья, и тайное лезвие - все это включено в лот, который собирался в течение 40 лет.
"В настоящее время их фактически подделывают, потому что все они стоят таких больших денег", - сказал военный эксперт Hanson Адриан Стивенсон.
Среди других предметов - миниатюрные телескопы и компас, заключенный в курительную трубку. Стивенсон "надеется на многое от них".
Эти предметы были выданы пилотам Королевских ВВС, руководителям специальных операций, бойцам сопротивления на случай, если они окажутся в тылу врага, чтобы помочь им в навигации и побеге.
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Сокровищница предметов времен Второй мировой войны уйдет с молотка, коллекционер выставил на продажу лот начальной стоимостью в тысячу фунтов. Смотрите на видео,...
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