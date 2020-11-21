Как у Джеймса Бонда: шпионские гаджеты времен войны выставили на аукцион

Источник материала: Sputnik Беларусь

Коллекционер выставил на продажу свой запас памятных вещей времен Второй мировой войны. Ожидается, что за лот, который включает в себя шпионские гаджеты, спрятанные в предметах повседневного обихода, 20 ноября на аукционе Hanson's Militaria он выручит тысячи фунтов. Камера, спрятанная в спичечном коробке, компас, замаскированный под щетку для бритья, и тайное лезвие - все это включено в лот, который собирался в течение 40 лет.

"В настоящее время их фактически подделывают, потому что все они стоят таких больших денег", - сказал военный эксперт Hanson Адриан Стивенсон.

Среди других предметов - миниатюрные телескопы и компас, заключенный в курительную трубку. Стивенсон "надеется на многое от них".

Эти предметы были выданы пилотам Королевских ВВС, руководителям специальных операций, бойцам сопротивления на случай, если они окажутся в тылу врага, чтобы помочь им в навигации и побеге.