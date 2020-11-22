В Минске хотят установить две сцены, на каждую планируют потратить около 430 тысяч рублей. Зачем и где

Источник материала: Tut.by

В Минске 1 и 2 января на Октябрьской площади намерены провести «зимние» концерты (в том числе в новогоднюю ночь). Это следует из заявок, которые «Минскконцерт» разместил на сайте госзакупок. Одна из заявок касается установки сцены под этот концерт, а вторая — сцены под арт-объект, предположительно, в районе площади Свободы. Ориентировочная стоимость каждой заявки — порядка 430 тысяч рублей. То есть речь идет только о технической работе по установке и обслуживанию сцен. Какие мероприятия будут проходить на этих площадках и сколько средств и из каких источников на них намерены потратить, пока неизвестно.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сцена под «зимние» концерты на Октябрьской площади за 430 тысяч рублей

На сайте госзакупок появилась заявка на материально-техническое обеспечение мероприятия «Зимний концерт». Заказчиком/организатором выступает «Минскконцерт». Ориентировочная стоимость госзакупки — 430 тысяч рублей. Уточним, что в процессе сумма может измениться как в меньшую, так и в бОльшую сторону. Источник финансирования — бюджетные средства.

Судя по техзаданию, концерт запланирован на Октябрьской площади: 1 января — с полуночи до 3 часов ночи, а потом с 18.00 до 21.00, а также 2 января — в эти же вечерние часы.

Предусмотрена установка подиума из трех сцен (общая площадь сцены — 116 метров квадратных), каркаса из штырьевых лесов, на котором установят световое и пиротехническое оборудование, светодиодные экраны (высота каркаса — до 16 метров). Из пиротехнического оформления, к примеру, планируется установка генератора огня Direct Flame и генератора искр Sparcular (по 6 штук).

Прием заявок открыт до 26 ноября. К слову, на сайте госзакупок уже появилось одно предложение с несколькими эскизами сцены.

Сцена под арт-объект за 438 250 рублей

«Минскконцерт» также разместил заявку на сайте госзакупок на техническое обеспечение арт-объекта «Карусель». Ориентировочная стоимость — 438 250 рублей. Судя по техзаданию, речь идет про еще одну сцену, которая, по всей видимости, будет установлена в районе площади Свободы.

В техзадании прописано, что предусмотрены сцена-подиум в виде круга, она должна огибать городскую статую «Городские весы». Скульптура с таким названием установлена в районе площади Свободы.

Как указана в техзадании, сцена «служит для обозначения места для театрального действия и размещения на ней всего арт-объекта». Она должна быть с ровной несущей поверхностью «достаточной грузоподъемности для размещения на ней всего комплекса арт-объекта (поворотный круг, светодиодный экран, световое, звуковое и пиротехническое оборудование, артисты)». Диаметр сцены — 14 метров, высота — минимум 1,5 метра (ориентировочно, компенсируя неровности и перепады поверхности).

Скорее всего, речь идет про еще одну концертную площадку. Что будет происходить на ней, пока неизвестно. Сроки поставки, указанные в заявке на сайте госзакупок, с 26 декабря этого года по 2 января 2021-го.

Как и в предыдущей госзакупке, в техзадании указан ведущий инженер по световому и звуковому оборудованию Кабыка С.А.

Заявки принимаются до 24 ноября. Уже появилось одно предложение.