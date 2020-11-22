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В Минске хотят установить две сцены, на каждую планируют потратить около 430 тысяч рублей. Зачем и где
Источник материала: Tut.by
В Минске 1 и 2 января на Октябрьской площади намерены провести «зимние» концерты (в том числе в новогоднюю ночь). Это следует из заявок, которые «Минскконцерт» разместил на сайте госзакупок. Одна из заявок касается установки сцены под этот концерт, а вторая — сцены под арт-объект, предположительно, в районе площади Свободы. Ориентировочная стоимость каждой заявки — порядка 430 тысяч рублей. То есть речь идет только о технической работе по установке и обслуживанию сцен. Какие мероприятия будут проходить на этих площадках и сколько средств и из каких источников на них намерены потратить, пока неизвестно.
Сцена под «зимние» концерты на Октябрьской площади за 430 тысяч рублей
На сайте госзакупок появилась
Судя по техзаданию, концерт запланирован на Октябрьской площади: 1 января — с полуночи до 3 часов ночи, а потом с 18.00 до 21.00, а также 2 января — в эти же вечерние часы.
Предусмотрена установка подиума из трех сцен (общая площадь сцены — 116 метров квадратных), каркаса из штырьевых лесов, на котором установят световое и пиротехническое оборудование, светодиодные экраны (высота каркаса — до 16 метров). Из пиротехнического оформления, к примеру, планируется установка генератора огня Direct Flame и генератора искр Sparcular (по 6 штук).
Прием заявок открыт до 26 ноября. К слову, на сайте госзакупок уже
Сцена под арт-объект за 438 250 рублей
«Минскконцерт» также разместил
В техзадании прописано, что предусмотрены сцена-подиум в виде круга, она должна огибать городскую статую «Городские весы». Скульптура с таким названием
Как указана в техзадании, сцена «служит для обозначения места для театрального действия и размещения на ней всего арт-объекта». Она должна быть с ровной несущей поверхностью «достаточной грузоподъемности для размещения на ней всего комплекса арт-объекта (поворотный круг, светодиодный экран, световое, звуковое и пиротехническое оборудование, артисты)». Диаметр сцены — 14 метров, высота — минимум 1,5 метра (ориентировочно, компенсируя неровности и перепады поверхности).
Скорее всего, речь идет про еще одну концертную площадку. Что будет происходить на ней, пока неизвестно. Сроки поставки, указанные в заявке на сайте госзакупок, с 26 декабря этого года по 2 января 2021-го.
Как и в предыдущей госзакупке, в техзадании указан ведущий инженер по световому и звуковому оборудованию Кабыка С.А.
Заявки принимаются до 24 ноября. Уже
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В Минске хотят установить две сцены, на каждую планируют потратить около 430 тысяч рублей. Зачем и где
В Минске 1 и 2 января на Октябрьской площади намерены провести «зимний» концерт. Это следует из заявок, которые «Минскконцерт» разместил на сайте госзакупок.
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