ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На МКАД столкнулись три автомобиля, один опрокинулся (видео)

22.11.2020 06:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили о ночной аварии на Минской кольцевой автодороге. В районе улицы Байкальской затруднено движение: по предварительной информации, около полуночи на этом участке внутреннего кольца МКАД столкнулись три автомобиля.

В результате ДТП одна из машин опрокинулась. В Госавтоинспекции проинформировали, что пострадавших нет. На месте работают сотрудники ОГАИ Заводского РУВД г. Минска, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

(будет дополнено)

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГАИ Минска сообщили о ночной аварии на Минской кольцевой автодороге. В районе улицы Байкальской затруднено движение: по предварительной информации, около...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске хотят установить две сцены, на каждую планируют потратить около 430 тысяч рублей. Зачем и где
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика