На МКАД столкнулись три автомобиля, один опрокинулся (видео)

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили о ночной аварии на Минской кольцевой автодороге. В районе улицы Байкальской затруднено движение: по предварительной информации, около полуночи на этом участке внутреннего кольца МКАД столкнулись три автомобиля.

В результате ДТП одна из машин опрокинулась. В Госавтоинспекции проинформировали, что пострадавших нет. На месте работают сотрудники ОГАИ Заводского РУВД г. Минска, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

(будет дополнено)

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