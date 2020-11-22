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На МКАД столкнулись три автомобиля, один опрокинулся (видео)
Источник материала: Onliner
В ГАИ Минска сообщили о ночной аварии на Минской кольцевой автодороге. В районе улицы Байкальской затруднено движение: по предварительной информации, около полуночи на этом участке внутреннего кольца МКАД столкнулись три автомобиля.
В результате ДТП одна из машин опрокинулась. В Госавтоинспекции проинформировали, что пострадавших нет. На месте работают сотрудники ОГАИ Заводского РУВД г. Минска, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.
(будет дополнено)
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В ГАИ Минска сообщили о ночной аварии на Минской кольцевой автодороге. В районе улицы Байкальской затруднено движение: по предварительной информации, около...
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