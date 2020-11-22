Тест на интуицию. Угадай лучшие автомобили Европы за последние 10 лет

Источник материала: Tut.by

Европейский конкурс COTY (Car of the year) проходит вот уже 56 лет. Но вряд ли кто-то помнит или знает победителей первых лет. Поэтому мы решили упростить задачу - попробуйте догадаться или вспомнить, кто побеждал в этом престижном конкурсе за последние 10 лет. Между прочим, победители зачастую бывают совсем неожиданными, поэтому в букмекерских конторах даже принимают ставки. А мы предлагаем сделать это на интерес.

Чтобы было немного легче, в качестве вариантов ответов мы даем трех финалистов конкурса, из которых вам нужно угадать победителя. Поехали.