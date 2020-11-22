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Беларусбанк открыл криптообменник, Белинвест выпустил биоразлагаемый «пластик»: топ-новости банков
Источник материала: Tut.by
В Беларуси появился первый обменник для криптовалют и первая по-настоящему экологическая банковская карточка. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие новые продукты и возможности предложили банки своим клиентам на этой неделе.
Где сдать биткоины?
В Беларуси появился первый легальный сервис по обмену криптовалют. Площадку
Пока осуществлять обмен могут граждане Беларуси и России. В перспективе планируется расширить список стран, граждане которых смогут осуществлять обмен криптовалют на белорусские и российские рубли, доллары США, евро.
Платить в метро смартфоном и не разблокировать его каждый раз
Приложение позволяет платить за проезд в метро без разблокировки, запуска приложения и выбора карты. Расчеты доступны даже разряженным телефоном, если с момента отключения прошло до 5 часов. Такими «навыками» обладают iPhone SE, iPhone 6s и выше, а также Apple Watch.
Отметим, Банк Дабрабыт
Банковский эко-пластик
«ЭкоЛогичная карта» относится к благотворительно-бонусным картам: за перечисление благотворительных взносов ее владелец будет получать бонусы от банка. С каждой оплаты по карте 0,5 процента будут уходить на счет Центра экологических решений. Также можно установить свои «благотворительные» настройки.
В качестве благодарности банк вернет money-back в размере 2 процентов, если же на балансе карты находится не менее 1000 рублей, то вы получите дополнительный доход в размере 2 процентов (начисляется раз в месяц, а расчет процентов производится исходя из ежедневных остатков по счету). Также владельцы карты могут получить скидки в магазинах натуральной косметики.
Стоимость выпуска «ЭкоЛогичной карты» составляет 3,29 рубля. Данная плата взимается 1 раз в 30 дней. Оформить карточку можно в белорусских рублях, долларах США, евро и российских рублях. Срок ее действия — три года.
Вместо черной пятницы — черная неделя
Например, в понедельник, 23 ноября, можно будет оформить карточку «Дива» (money-back до 5 процентов по всему миру и другие бонусы на покупки) со скидкой в 50 процентов, а во вторник получить такую же скидку по пакету обслуживания «Все премиально», в среду в два раза дешевле обойдется подключение услуги «Найди ID», а в четверг желающих открыть вклад в белорусских рублях предложат ставки «до 19 процентов годовых».
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Посмотрели, какие новые продукты и возможности предложили банки своим клиентам на этой неделе.
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