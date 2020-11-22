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Беларусбанк открыл криптообменник, Белинвест выпустил биоразлагаемый «пластик»: топ-новости банков

22.11.2020 07:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси появился первый обменник для криптовалют и первая по-настоящему экологическая банковская карточка. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие новые продукты и возможности предложили банки своим клиентам на этой неделе.

Где сдать биткоины?


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Беларуси появился первый легальный сервис по обмену криптовалют. Площадку запустил Беларусбанк. Это совместный проект с компанией whitebird.io. Теперь банк предоставляет возможность держателям платежных карт Visa пополнять кошельки, с целью дальнейшей покупки и продажи криптовалюты.

Пока осуществлять обмен могут граждане Беларуси и России. В перспективе планируется расширить список стран, граждане которых смогут осуществлять обмен криптовалют на белорусские и российские рубли, доллары США, евро.

Платить в метро смартфоном и не разблокировать его каждый раз


Банк Дабрабыт запустил оплату через сервис Apple Pay. Вместе с привычной оплатой смартфоном и часами доступна функция Apple Express — быстрый расчет за проезд в метро гаджетом без его разблокировки.

Приложение позволяет платить за проезд в метро без разблокировки, запуска приложения и выбора карты. Расчеты доступны даже разряженным телефоном, если с момента отключения прошло до 5 часов. Такими «навыками» обладают iPhone SE, iPhone 6s и выше, а также Apple Watch.

Отметим, Банк Дабрабыт внедрил Apple Pay для всех дебетовых и кредитных карточек.

Банковский эко-пластик


Фото с сайта Белинвестбанка

Белинвестбанк начал выпускать первую в стране карточку, изготовленную из биоразлагаемого пластика. Эмиссия карточек осуществляется на экологичном биоразлагаемом пластике на основе Visa Rewards (Visa Classic PayWave).

«ЭкоЛогичная карта» относится к благотворительно-бонусным картам: за перечисление благотворительных взносов ее владелец будет получать бонусы от банка. С каждой оплаты по карте 0,5 процента будут уходить на счет Центра экологических решений. Также можно установить свои «благотворительные» настройки.

В качестве благодарности банк вернет money-back в размере 2 процентов, если же на балансе карты находится не менее 1000 рублей, то вы получите дополнительный доход в размере 2 процентов (начисляется раз в месяц, а расчет процентов производится исходя из ежедневных остатков по счету). Также владельцы карты могут получить скидки в магазинах натуральной косметики.

Стоимость выпуска «ЭкоЛогичной карты» составляет 3,29 рубля. Данная плата взимается 1 раз в 30 дней. Оформить карточку можно в белорусских рублях, долларах США, евро и российских рублях. Срок ее действия — три года.

Вместо черной пятницы — черная неделя


фото с сайта: pixabay.com

Банк БелВЭБ решил к главному дню всех шопоголиков подошел глобально и вместо одного дня распродаж устроил неделю скидок на свои услуги.

Например, в понедельник, 23 ноября, можно будет оформить карточку «Дива» (money-back до 5 процентов по всему миру и другие бонусы на покупки) со скидкой в 50 процентов, а во вторник получить такую же скидку по пакету обслуживания «Все премиально», в среду в два раза дешевле обойдется подключение услуги «Найди ID», а в четверг желающих открыть вклад в белорусских рублях предложат ставки «до 19 процентов годовых».

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Теги: Курсы валют
 
 
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