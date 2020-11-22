Ремонт за копейку. Минчанин своими руками преобразил квартиру в новостройке за 16 тысяч рублей

Источник материала: Onliner «В голове план был с самого начала: максимум света, максимум светлых и теплых тонов, функционал и практичность. Решили все делать своими руками (они растут из правильного места). А помогал мне отец, вдвоем мы все работы и выполняли», — пишет наш читатель Марк и делится своей историей экономии на ремонте. Поучаствовать можете и вы: свои истории присылайте на dm@onliner.by. Напомним, что победитель каждого тура получает тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград».

Все началось со счастливого дня, когда нас позвали на приемку квартиры. Это была обычная студия 30 м2 с остеклением в пол. Для маленькой квартиры свет имеет большое значение. Во время приемки нас все порадовало, так как качество строительства оказалось приемлемым. Ремонт все равно пришлось делать «с нуля», поскольку из отделки в квартире была только стяжка на полу.









В голове план был с самого начала: максимум света, максимум светлых и теплых тонов, функционал и практичность. Решили все делать своими руками (они растут из правильного места). А помогал мне отец, вдвоем мы все работы и выполняли. Работали в основном по выходным.

Начали все с разводки электрики, установки входной двери (она не годилась совсем) и возведения перегородок из газосиликатных блоков. Дверь выбрали из недорогих, но нам понравилась. Цена 530 руб. На перегородки потрачено около 100 руб.





Далее решились объединить лоджию с квартирой путем сноса перегородки, так как пространства в студии не так много и оставить пустующую лоджию, заваленную ненужными вещами, для нас было непозволительной роскошью.





Также пришлось переделать отопление и приобрести другие радиаторы, поскольку с французскими окнами можно применить только внутрипольный конвектор, которого не будет хватать для комфортной температуры в квартире. Радиатор на стену купили красивый (в стиле клавиш рояля). Радиаторы, полотенцесушитель и их разводка обошлись нам в 1560 руб. Даже сложно сосчитать, сколько бы взяли за данную работу специалисты.





Параллельно сделали разводку водопроводных и канализационных труб.





Дошла очередь до выравнивания стен. Изначально планировали оформить лоджию отдельно от основной комнаты — она ровная, без ступеней. Выставили маяки и оштукатурили стены. На все это потрачено не особо много денег, а вот сил — очень много, так как разгрузку и доставку осуществляли сами и на своей легковой машине. Всего на это потратили 520 руб.





Штукатурили в два слоя, поскольку стена была немного полукругом. Для снижения затрат была применена цементная штукатурка, а для чистового слоя — гипсовая.





В процессе застывания штукатурки принялись делать душевой уголок. Он был задуман из плитки без поддонов. Пришлось делать поддон самим, с обработкой гидроизоляцией. И сантехнический люк скрытого монтажа под облицовку плиткой. Доступ ко всем коммуникациям просто превосходный.









Гидроизоляция долго сохнет, в это время мы занялись покупкой плитки для ванной комнаты и шпатлевкой стен. За шпатлевку отдали 75 руб. Работы выполнять умеем, так как уже делали ремонт в своей квартире.





Плитка в ванную стоила 900 руб. Приобретали в «Керамине», облицовывали сами. Ванная стеклянными перегородками разделена на две зоны, поэтому плитки много и разной.





Финишная стяжка была залита самовыравнивающейся смесью. И здесь нас ждал неприятный сюрприз. Что бы кто ни говорил, не дает она 100% выравнивания. Очень пожалели, что не сделали сухой стяжкой и маяками. По сумме вышло 170 руб. Потратили кучу нервов.

И вот наступило приятное время — чистовой ремонт, когда создается максимальная красота и становится виден результат. Начали с укладки ламината. Как ни странно, по поводу выбора ламината с женой в этот раз совсем не спорили: практически первый попавшийся понравился, его и купили. Вместе с подложкой он стоил 490 руб.





Далее маленький открытый шкаф и гардеробная. Заказали распил. Расчет делали сами, доставляли сами и собирали все сами. Поклейка обоев также производилась мной, без посторонней помощи. Параллельно установили дверь в ванную комнату. По суммам расскажу чуть ниже, потерпите немного.

















Облицовка лоджии была произведена панелями ДСП. Также это позволило сделать дополнительное спальное место (скрытое). Размер 190×80 в разложенном состоянии. Для сна вполне комфортная кровать с применением вместо матраса мебельного поролона толщиной 10 см. Расчет также производился мною. Разделение зоны лоджии и комнаты изначально решили оформить гипсовым камнем. Получилось неплохо.





Оформили тем же камнем стену на входе и принялись за кухню. В студии она маленькая и должна быть с барной стойкой. Приобрели кухню через интернет и магазины, а потом переделали под свой лад с добавлением материала из того же самого ДСП. Рабочую поверхность оформили плиткой из популярного интернет-магазина. Отзывы были обалденные, цена приемлемая, и получилось просто волшебно и практично.





















Доделали в ванной столешницу, раковину, полки для мелочи и моющих средств, установили перегородку, душевую систему. Технику закупали постепенно.

Дошла очередь до потолка. В ходе длительных споров с женой решили сделать потолок с парящими линиями в качестве основного освещения. Хотели и эти работы выполнить сами, так как мастера предлагали цену в несколько раз выше стоимости материалов. Однако побоялись испортить полотно, поскольку опыта по установке натяжных потолков еще не было. Решено было доверить эту работу мастерам. Сами принялись добавлять свет в квартиру, устанавливать светильники, розетки и выключатели. Все было куплено в интернет-магазине.





Добавили декоративную подсветку, убрали в квартире, установили технику, приобрели диван. К этому моменту мастера как раз закончили потолок. Спасибо им за качество и адекватную цену. Стоимость потолка и с/у — 1400 руб. Вот что получилось в итоге. На все ушло 6 месяцев.









































А теперь итоговый прайс:

кухня с техникой — 3067 руб.;

ванная с техникой — 2826 руб.;

комната — 8005 руб.;

электрика — 755 руб.;

ДСП с учетом распила (гардеробная + дверь, облицовка лоджии, ванная, немного кухни, шкаф) — 1436 руб.

Итого: 16 089 руб.

Читайте также: