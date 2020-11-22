Modern Warfare 2019 переплюнуть не удалось. Обзор Call of Duty: Black Ops — Cold War (видео)

Источник материала: Onliner Серия Call of Duty — это как боевик из прошлого: простой, быстрый, очевидный, иногда с примесью драмы. Каждый год появляется новая серия, которая становится продолжением то одной ветки франшизы, то другой, а иногда случается перезапуск. Свежая Call of Duty: Black Ops — Cold War взяла в основу сюжет, который очень близок нынешним реалиям, хоть и происходит по сценарию около 40 лет назад.

Удаленный на временной шкале отрезок немного позволяет дать волю фантазии, опираясь на «как бы» реальную историю. Обычно такие исторические экскурсы генерируют немало «клюквы» и могут оставить за собой армию недовольных.

Зато, в отличие от многих, разработчики CoD предлагают не куцую «обучалку», имитирующую однопользовательскую кампанию, а полноценный сингл. Он сдобрен режимом про зомби, королевской битвой, которая досталась в наследство от прошлой игры серии, и, собственно, «мультиком» — с классическими режимами, веселыми, новыми, еще чуть более безбашенными, похожими на «бэтлрояль» (то есть геймер получает как бы два варианта королевской битвы, хотя объективно это разные вещи).

Самая большая проблема Cold War в том, что ей приходится бороться с прошлогодней Call of Duty, которая удалась на славу. В данном случае речь не только и не столько о сюжетной составляющей, сколько об ощущениях от самого процесса игры.

Сингл

События сингла Call of Duty: Black Ops — Cold War (для PS4 и PS5 ) разворачиваются в эпоху Рейгана и Горбачева, когда в золотые 80-е только начинает раскручиваться то, что станет новым миром, а холодная война все никак не закончится.

Команда специально обученных сотрудников отправляется на секретное задание, чтобы предотвратить передел мира, в котором, конечно, замешаны «плохие русские». А также нейтронные бомбы, убертеррорист Персей, шпионы, КГБ и старые знакомые типа Имрана Закаева и Льва Кравченко.













Плюс, вероятно, какое-то количество других персонажей из прошлых игр, события которых не обязательно происходили в прошлом (да, есть такая проблема: как уследить за всеми ветками истории Call of Duty после выхода оригинальной Modern Warfare). В этом плане Cold War отрабатывает на отлично, то и дело подкидывая флэшбеки в виде знаковых лиц и локаций во время прохождения.



А еще по уровням разбросаны игровые автоматы, на которых можно сыграть в старые игры Activision

Одиночная кампания займет 5—8 часов в зависимости от уровня сложности и намерений геймера. Многие локации можно проходить в стелсе или прорываться напролом на выбор — так можно заметно сократить время, проведенное в игре. В Black Ops — Cold War все так же сохраняется алгоритм с ключевыми точками, характерный для CoD: достаточно добежать до определенного места — и респаун врагов резко прекратится. Удобно, но скучно.





В остальном сингл повторяет все то, что мы видели в прошлых играх серии Call of Duty: экшен, поболтать, небольшой твист, затем снова пострелять — на этот раз из другого оружия (разве что из танка не придется). Недостает звенящей напряженности.

К тому же, выбрав сочный исторический период, разработчики Call of Duty: Black Ops — Cold War упустили самое интересное: где хиты начала 80-х в саундтреке? Хотя, может, современная аудитория ее не приняла бы. Или не поняла. Тогда где Ханс Циммер? Ну и в остальном как-то все не слишком аутентично: архитектура (а потом локации) также осталась в почти сегодняшнем дне, разве что похожие на «Волгу» машины чуть добавляют реалистичности.















Кампания проходится легко и непринужденно, особенно ничем не запоминаясь (злодеи незаметные и плоские, хорошие парни есть, но они как-то не вызывают особой симпатии), разве что ближе к финалу начнутся почти неожиданные (нет) повороты сюжета да появится немного сумасшедшинки. Попутно при желании можно поискать улики — есть такие второстепенные задания, а потом решить загадки — но они больше бесят, чем развлекают.



Карта заданий

Заигрывания с историей — появление таинственного и, предположительно, реального шпиона Персея, ядерная гонка, разрываемая на части Германия — выглядят более-менее адекватно. Но затем все разбивается о желание демонизировать Советы.













Аналогично разработчики, рассказывая одним уголком рта о «серьезной работе над историческими фактами», поступили в прошлом году с перезапуском Call of Duty: Modern Warfare. Другим уголком рта они потом оправдывались: «Это же игра!» Это действительно так, поэтому и не стоит говорить об «историчности» событий и делать игру, не выдумывая новую историю.

P. S. В игре есть выбор — какую сторону принять.





Многопользовательский режим

Но, конечно, современной аудитории Call of Duty нужен в первую очередь многопользовательский режим. Впрочем, так было всегда. Для меня в случае с CoD решающее значение имеет первый час игры в новую часть: если он не вызвал отторжения и почти непреодолимого желания вернуться, например, к «мультику» Modern Warfare 3 — значит, играбельно.

Помимо стандартных режимов наподобие «Найти и уничтожить», «Командный бой», «Каждый сам за себя» и пары других, в Cold War появились несколько новых (а в сравнении с Modern Warfare прошлого года — кое-что исчезло). Это «Телохранитель»: необходимо сопроводить «випа», которым случайным образом становится один из членов команды, до точки эвакуации. Игравшие в CS прекрасно знакомы с таким режимом.













Второй — «Огневые группы: грязная бомба» для большого количества участников (40), разделенных на десять групп. Задание заключается в сборе урана и подрыве бомб. Кто успел, тот и победил. Подрыв бомбы означает появление радиоактивного облака, сокращающего территорию боевых действий. Забавно, много хаоса, бега и болезненных смертей. Для этого режима имеются отдельные («эксклюзивные») огромные карты, как и для режима «Зомби».

Для остальных локаций карты примерно одного набора с редким исключением. Карты обычно плотные, двухуровневые, с дополнительными обходными путями, окошечками, тропинками и так далее. Кемперам особого раздолья не будет, однако есть и «дальнобойные» карты, где можно попытать счастья со снайперской винтовкой. Потеряться на них сложно — в прошлых «кодах» на изучение локаций уходило больше времени. Пока не ясно, минус или плюс эта относительная простота (а может, это продуманная логика?).

























Есть более и менее удачные карты — обычно у каждого появляется любимая и самая ненавистная. Некоторые карты меняются. «Армада», например, в большинстве режимов ограничена одним судном, а может захватывать несколько рядом стоящих кораблей (для режима «Общевойсковой бой» на 16—24 человека). «Картель» интересна обилием травы, в которой можно спрятаться и не отсвечивать до последнего момента. «Майами» — крупная карта, но именно поэтому ее центральная открытая площадь постоянно пустует. Песчаная «Спутник» благоволит снайперам, а в остальном может показаться неудобной. И так далее (в будущем список будет увеличиваться).

Как и в прошлой части, геймер может выбрать, в каких именно режимах система будет подбирать команды для очередного боя. Обычно на поиск уходит с полминуты, но иногда процесс затягивается. В этом случае можно очутиться на карте с кошмарным пингом до уровня «да идите вы к черту», но это редкость.





В сети есть жалобы на обилие читеров и отвратительный матчмейкинг, но это, опять же, исключение: бывает, в одном раунде «сливаешь» по полной, во втором, сменив оружие и тактику, помогаешь команде выиграть. За все время нечестных игроков было замечено 2—4%. Не критично.

С оружием не все так очевидно, наверняка его еще будут «балансить». Кроме того, в арсенале нет ничего эдакого — все очень классическое, хотя эпохе и не следует: на вооружении есть миниатюрные ЛЦУ и стволы, выпущенные много позже описываемых в игре событий. Впрочем, о достоверности и привязке к сюжету в мультиплеере никто не думает.



Со временем классов можно создавать хоть отбавляй, а еще есть стандартные на выбор

Есть вопросы и к разнообразию: три пистолета, два шотгана и три снайперские винтовки. Зато непревзойденный АК-47 внезапно открывается уже с седьмого уровня, а не с 53. Да и выглядят они все так себе, по ощущениям немного пластиковые (хотя для BO это почти норма). Еще один минус — долгая прокачка. Для открытия новых прицелов, прикладов и т. п. нужно потратить о-о-о-чень много времени. Может, в Activision хотели продавать апгрейды за деньги, но еще не рассказали об этом?

Зато есть одна приятная особенность: «киллстрики» не сбрасываются после смерти, поэтому подобраться к самому тяжелому в списке намного проще, не надо десять раз перебивать всю команду противника, не погибнув. Так что даже нуб при определенном стечении обстоятельств постреляет из оружия, раньше доступного только «про». Все ради довольной аудитории.

К картинке особых претензий нет (во время игры, на скриншотах они появляются), хоть определенная мультяшность проглядывает. Отслужившая верой и правдой почти шесть лет видеокарта GTX970, к сожалению, оказалась не так всесильна, как во времена Modern Warfare 2019 года, и ради fps уровень графики в мультиплеере пришлось снижать.





Вывод: Call of Duty: Black Ops — Cold War не переплюнула прошлогоднюю Modern Warfare, однако и не стала разочарованием. Сингл, наверное, мало кому интересен в принципе, а «мультик» с обилием режимов играется неплохо. Есть вопросы к разнообразию оружия и балансу, народ ждет новых карт и «твиков» процесса прокачки. В целом же — очередной «код», требующий быстрой реакции и ничего более. Зато весело.

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