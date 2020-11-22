|
Уже сегодня БАТЭ может стать чемпионом страны
Источник материала: Навiны
Сегодня будут сыграны матчи предпоследнего тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
В случае, если БАТЭ добудет победу над «Белшиной», а «Шахтер» уступит «Руху», «желто-синие» вернут себе титул лучшей команды страны.
По традиции два последних тура пройдут в одно и то же время (начало в 14:00). Полная картина 29-го тура выглядит так:
Пока турнирная таблица выглядит так:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня будут сыграны матчи предпоследнего тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)