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Уже сегодня БАТЭ может стать чемпионом страны

22.11.2020 08:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня будут сыграны матчи предпоследнего тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Уже сегодня БАТЭ может стать чемпионом страны
Фото с сайта livesport.ru

В случае, если БАТЭ добудет победу над «Белшиной», а «Шахтер» уступит «Руху», «желто-синие» вернут себе титул лучшей команды страны.

По традиции два последних тура пройдут в одно и то же время (начало в 14:00). Полная картина 29-го тура выглядит так:  

  • БАТЭ — «Белшина»;
  • «Городея» — «Динамо» (Бр);
  • «Минск» — «Витебск»;
  • «Неман» — «Слуцк»;
  • «Рух» — «Шахтер»;
  • «Смолевичи» — «Славия»;
  • «Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь»;
  • «Энергетик-БГУ» — «Динамо» (Мн).

Пока турнирная таблица выглядит так:

  1. БАТЭ — 54;
  2. Шахтер — 53;
  3. Неман — 50;
  4. Торпедо-БелАЗ — 50;
  5. Динамо (Бр) — 48;
  6. Динамо (Мн) — 48;
  7. Ислочь — 44;
  8. Рух — 41;
  9. Энергетик-БГУ — 38;
  10. Минск — 37;
  11. Витебск — 35;
  12. Славия — 33;
  13. Городея — 30;
  14. Слуцк — 27;
  15. Белшина — 21;
  16. Смолевичи — 14.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Сегодня будут сыграны матчи предпоследнего тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
 
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