|
Атмосферные фронты принесут в Беларусь снег
Источник материала: Навiны
Погоду в воскресенье будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. Временами выпадут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь).
На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый (из-за неблагоприятного погодного явления
Погода в регионах:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погоду в воскресенье будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)