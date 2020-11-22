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Атмосферные фронты принесут в Беларусь снег

22.11.2020 08:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Погоду в воскресенье будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.

Атмосферные фронты принесут в Беларусь снег

По прогнозам синоптиков, будет облачно. Временами выпадут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь).

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности).

Погода в регионах:

  • Брест +4..+6°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%, гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%, гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно +4..+6°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 15-18 м/с);
  • Могилев 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%, гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
  • Минск +1..+3°C (вероятность осадков более 90%, гололедица, ветер порывами до 14 м/с).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Погоду в воскресенье будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.
 
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