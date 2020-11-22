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Очереди фур на границе ЕС и Беларуси продолжают расти
22.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 ноя - Sputnik. Более 1680 грузовиков ожидает выезда в Литву Латвию и Польшу, таковы данные Госпогранкомитета на 6 утра воскресенья.
Днем в субботу выезда в страны ЕС
На белорусско-латвийской границе ситуация также напряженная: выезда в "Урбанах" ждут более 280 грузовиков, в "Григоровщине" в очередях стоят более 160.
Наименьшие проблемы у водителей, которые направляются в Польшу: в "Брузгах" стоят более 100 машин, а в "Берестовице" и "Козловичах" – 20 и 10 соответственно.
Госпогранкомитет ранее отмечал, что проблемного вопроса в таком количестве ожидающих выезда фур нет. Там пояснили, что "грузовики не застряли и не стоят в заторе или пробке, а постоянно двигаются, с нашей стороны пункты пропуска постоянно работают и ритмично запускают автомобили для оформления".
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Днем в субботу выезда в страны ЕС ожидали около 1400 большегрузов, к утра воскресенья ситуация не улучшилась.
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