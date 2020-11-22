Очереди фур на границе ЕС и Беларуси продолжают расти

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 ноя - Sputnik. Более 1680 грузовиков ожидает выезда в Литву Латвию и Польшу, таковы данные Госпогранкомитета на 6 утра воскресенья.

Днем в субботу выезда в страны ЕС ожидали около 1400 большегрузов, к утра воскресенья ситуация не улучшилась. Самые большие очереди традиционно на границе с Литвой: только в "Каменном Логе" выезда ждут свыше 400 машин. Чуть меньше грузовиков скопилось в "Котловке" и "Беняконях" – 290 и 240 соответственно. Меньше всего фур стоит в пункте пропуска "Привалка" – 180.

На белорусско-латвийской границе ситуация также напряженная: выезда в "Урбанах" ждут более 280 грузовиков, в "Григоровщине" в очередях стоят более 160.

Наименьшие проблемы у водителей, которые направляются в Польшу: в "Брузгах" стоят более 100 машин, а в "Берестовице" и "Козловичах" – 20 и 10 соответственно.

Госпогранкомитет ранее отмечал, что проблемного вопроса в таком количестве ожидающих выезда фур нет. Там пояснили, что "грузовики не застряли и не стоят в заторе или пробке, а постоянно двигаются, с нашей стороны пункты пропуска постоянно работают и ритмично запускают автомобили для оформления".

Ранее в Гродненской таможне заявили , что литовской стороной систематически нарушаются договоренности о ритмичном приеме транспорта, что приводит к образованию очередей.