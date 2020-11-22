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А "Запорожец" — машина класс! "Горбатый" отмечает 60-летие
22.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Он шумел и трясся как пылесос, раскрывающиеся назад двери играли роль тормозных парашютов, в его салоне не помещались баскетболисты, а человек среднего роста зажимал уши коленями, поэтому, как утверждалось в анекдоте, приемник в салоне был и не нужен. Он ездил со скоростью, исключающей мысли об обгоне. "Он выдает 100 км/час", - пел Богдан Титомир. Но в тоже время, "Запорожец" был неприхотлив в заправке, ремонтировался в каждом гараже и главное… Главное – он, в отличие от мотоцикла, прикрывал голову крышей и был доступен советскому человеку. После деноминации малыш на колесах стал стоить 1800 рублей, что эквивалентно 18 зарплатам советского инженера.
© Photo : V/O Avtoexport
Прообразом ЗАЗ-965 стал итальянский Fiat 600, но главной отличительной чертой стал V-образный четырехцилиндровый двигатель воздушного охлаждения, который находился в "багажнике", и 13-дюймовые колеса. Еще одной характерной особенностью "Запорожца" стали наваренные передние крылья, дополнительные зарешеченные прямоугольные отверстия на для выпуска воздуха, которые охлаждали двигатель, а также взаимозаменяемые лобовое и заднее стекло.
Почти в неизменном виде ЗАЗ-965 выпускался до 1969 года, пока запорожские конструкторы во главе с В. Стешенко не разработали модель ЗАЗ-966 - "Ушастого", прозванного так за форму боковых воздухозаборников - и запустили ее в серийный выпуск в 1966 году. Всего с 1967 по 1994 на ЗАЗе было выпущено 3 млн 100 тыс. 338 второго поколения "Запорожцев" (моделей 966 и 968).
История бренда "Запорожец" закончилась на ЗАЗ 968М. Следующие модели Запорожского автозавода именовались уже по-другому.
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