Источник материала: Sputnik Беларусь

Он шумел и трясся как пылесос, раскрывающиеся назад двери играли роль тормозных парашютов, в его салоне не помещались баскетболисты, а человек среднего роста зажимал уши коленями, поэтому, как утверждалось в анекдоте, приемник в салоне был и не нужен. Он ездил со скоростью, исключающей мысли об обгоне. "Он выдает 100 км/час", - пел Богдан Титомир. Но в тоже время, "Запорожец" был неприхотлив в заправке, ремонтировался в каждом гараже и главное… Главное – он, в отличие от мотоцикла, прикрывал голову крышей и был доступен советскому человеку. После деноминации малыш на колесах стал стоить 1800 рублей, что эквивалентно 18 зарплатам советского инженера.

Прообразом ЗАЗ-965 стал итальянский Fiat 600, но главной отличительной чертой стал V-образный четырехцилиндровый двигатель воздушного охлаждения, который находился в "багажнике", и 13-дюймовые колеса. Еще одной характерной особенностью "Запорожца" стали наваренные передние крылья, дополнительные зарешеченные прямоугольные отверстия на для выпуска воздуха, которые охлаждали двигатель, а также взаимозаменяемые лобовое и заднее стекло.

Почти в неизменном виде ЗАЗ-965 выпускался до 1969 года, пока запорожские конструкторы во главе с В. Стешенко не разработали модель ЗАЗ-966 - "Ушастого", прозванного так за форму боковых воздухозаборников - и запустили ее в серийный выпуск в 1966 году. Всего с 1967 по 1994 на ЗАЗе было выпущено 3 млн 100 тыс. 338 второго поколения "Запорожцев" (моделей 966 и 968).

История бренда "Запорожец" закончилась на ЗАЗ 968М. Следующие модели Запорожского автозавода именовались уже по-другому.

Смотрите также на Sputnik: