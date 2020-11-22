Кухня, спортзал, кабинет и лаунж. Посмотрите, как минчане обустраивают лоджии в «однушках»

Источник материала: Tut.by

Балкон или лоджия в однокомнатной квартире — настоящее подспорье. Там, ввиду небольшой площади жилья, можно обустроить настоящую комнату. Сделали для вас подборку минских квартир, где хозяева на своих балконах круто сделали полноценные помещения. Все квартиры — однокомнатные.

Лоджия, на которой сделали кухню

Лоджию с таким необычным назначением мы нашли в квартире по проспекте Дзержинского, которую продают за 82900 долларов. Общая ее площадь — 46,2 кв.м. Апартаменты расположены в 18-этажном каркасно-блочном доме 2016 года постройки в ЖК «Мегаполис».



Фото: realt.by

Кухня оборудована встроенной техникой Bosch, в том числе индукционной плитой, выдвигающейся вытяжкой. Также есть винный шкаф.

В отделке квартиры использовали дорогие материалы (например, на полу — натуральный дуб, плинтус — из натурального мрамора, столешницы — из ясеня).



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Лоджия, оборудованная под спортзал

Квартира с лоджией-спортзалом продается за 104 тысячи долларов. Ее общая площадь — 55,7 кв.м. Расположена в 13-этажном каркасно-блочном доме 2018 года постройки на проспекте Дзержинского, рядом с метро «Грушевка».



Фото: realt.by

В квартире сделан приятный ремонт. В отделке использованы нейтральные тона, стоит современная мебель.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Лоджия с детским спортивным уголком

Квартира продается за 54 тысячи долларов. Ее общая площадь — 33,3 кв.м. Расположена в панельном 9-этажном доме 1992 года постройки в микрорайоне Сухарево.



Фото: realt.by

В объявлении написано, что «в квартире ремонт выполнен по дизайн-проекту». Известно также, что полностью менялась проводка и сантехнические трубы, в коридоре установлены датчики движения (дежурная подсветка), радиаторы заменены на биметаллические, с возможностью регулировки и отключения отопления. Лоджия утеплена, смонтирован «теплый пол».



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Лоджия, обустроенная под кабинет

Стоимость квартиры — 68 тысяч долларов. Ее общая площадь — 45,21 кв.м. Расположена в 19-этажном панельном доме 2013 года постройки по улице Воронянского.



Фото: realt.by

Покупателю вместе с «квадратами» жилплощади достанутся встроенная кухня с техникой, шкаф-купе и некоторая другая мебель. Еще один бонус — большая кладовка в коридоре. Ну и большой плюс — застекленная и утепленная лоджия, оборудованная под рабочее место.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Лоджии и балконы с лаунж-зоной

Если из балкона или лоджии владельцы решают сделать не помещение под склад, а полноценную комнату, то чаще все-таки обустраивают в ней зону отдыха. Отобрали для вас самые очаровательные варианты:

1. На этой лоджии сделали настоящую комнату отдыха, которая может служить и гостиной.



Фото: realt.by

Квартира с этой лоджией стоит 133 тысячи долларов. Общая площадь — 57,3 кв.м. Расположена в 24-этажном каркасно-блочном доме 2016 года постройки в микрорайоне Лебяжий.

Ремонт здесь сделан по авторскому дизайн-проекту. Еще из плюсов — наличие гардеробной комнаты, а также лоджия с витражным остеклением и «теплым полом».



Фото: realt.by



Фото: realt.by

2. А вот — уютный балкон с очень атмосферным местом для отдыха.



Фото: realt.by

Квартиру продают за 139 тысяч долларов. Общая площадь — 41,3 кв.м. Расположена 5-этажном кирпичном доме 1959 года постройки в р-не площади Победы.

Квартиру рекламируют так: «Маленький бриллиант в тихом центре Минска. Для умных и успешных новых владельцев. Классическая сталинка с современной планировкой и новым дизайнерским ремонтом. Абсолютно новый дизайнерский ремонт в классическом дворцовом стиле с элементами неоклассики».



Фото: realt.by



Фото: realt.by

3. И еще одна уютная лоджия, где можно и отдыхать, и работать.



Фото: realt.by

Квартира стоит 60 тысяч долларов. Общая площадь — 30,7 кв.м. Расположена в 24-этажном монолитном доме 2019 года постройки в Копище.

В квартире сделан современный ремонт. Все просто, но со вкусом.



Фото: realt.by



Фото: realt.by