Три вкуснейших блюда из тыквы, которые вы еще не пробовали. Делимся простыми рецептами

Сегодня воскресенье, а значит, мы подготовили для вас новую подборку вкуснейших блюд. Готовка успокаивает, а вкусная и полезная еда дает силы для долгих прогулок. Вашему вниманию — сезонные рецепты из тыквы.
Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг
Тыквенно-творожная запеканка
Ингредиенты:
Ингредиенты на форму 21 см:
300 г тыквы;
3 яйца;
500 г творога;
75 г сахара;
2 ст. л. крахмала;
½ ч. л. молотой корицы;
20 г сливочного масла;
1 ст. л. панировочных сухарей.
Как готовим?
Тыкву трем на мелкой терке.
Добавляем сахар, творог, яйца, крахмал и корицу. Смешиваем до однородного состояния.
Дно формы смазываем сливочным маслом и посыпаем панировочными сухарями. Выкладываем тесто и разравниваем.
Запекаем в предварительно разогретой до 170 градусов духовке около 40−45 минут. Подаем теплой.
Тыквенные маффины с орехами
Ингредиенты на 12 штук:
230 г тыквы;
2 яйца;
130 г сахара;
75 г растительного масла;
½ ч. л. молотой корицы;
¼ ч. л. соли;
1 ч. л. разрыхлителя;
225 г муки;
50 г грецких орехов.
Как готовим?
Готовим тыквенное пюре. Тыкву нарезаем кубиками, заливаем водой и отвариваем до мягкости на среднем нагреве, около 15−20 минут. Сливаем воду. Пробиваем тыкву блендером до пюреобразного состояния.
Соединяем ее в миске со всеми влажными компонентами и сахаром и перемешиваем. Добавляем просеянную с разрыхлителем, солью и корицей муку и замешиваем тесто. Добавляем нарубленные орехи.
Перемешиваем и раскладываем по смазанным формочкам (при использовании бумажных вкладышей ничего смазывать не нужно).
Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до сухой спички, около 25 минут.
Вынимаем и остужаем.
Тыквенный рулет с кремом из сливочного сыра
Ингредиенты на лист 30*40 см:
Тесто:
250 г тыквы;
3 яйца;
180 г сахара;
220 г муки;
½ ч. л. молотой корицы;
2/3 ч. л. разрыхлителя.
Крем:
500 г творожного сливочного сыра;
200 мл сливок 33%;
120 г сахарной пудры.
Как готовим?
Готовим бисквит. Тыкву чистим и нарезаем кубиками. Отвариваем до полной готовности, сливаем всю жидкость. Мякоть перемалываем в пюре.
Яйца взбиваем с сахаром до получения пышной светлой массы. Добавляем пюре и перемешиваем. Добавляем просеянную с корицей и разрыхлителем муку и аккуратно, движениями снизу вверх перемешиваем до однородного состояния.
Выкладываем тесто на лист, застеленный хорошим пергаментом или силиконовым ковриком. Разравниваем.
Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем до готовности, около 12−15 минут.
Горячий корж снимаем с противня и кладем на чистое льняное или вафельное полотенце. Сворачиваем в рулет начиная с короткой стороны — полотенце окажется внутри конструкции, как начинка. Оставляем остывать.
Готовим крем. Для этого соединяем сливочный сыр, сливки и сахарную пудру. Взбиваем миксером до однородного состояния.
Остывший корж очень аккуратно разворачиваем, убираем полотенце. Сразу же кладем крем и разравниваем. Сворачиваем, заворачиваем в фольгу и отправляем в холодильник на 4−6 часов. Затем разворачиваем, посыпаем сахарной пудрой, нарезаем и подаем.