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Три вкуснейших блюда из тыквы, которые вы еще не пробовали. Делимся простыми рецептами

22.11.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня воскресенье, а значит, мы подготовили для вас новую подборку вкуснейших блюд. Готовка успокаивает, а вкусная и полезная еда дает силы для долгих прогулок. Вашему вниманию — сезонные рецепты из тыквы.


  • Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг

Тыквенно-творожная запеканка


Ингредиенты:

Ингредиенты на форму 21 см:

  • 300 г тыквы;
  • 3 яйца;
  • 500 г творога;
  • 75 г сахара;
  • 2 ст. л. крахмала;
  • ½ ч. л. молотой корицы;
  • 20 г сливочного масла;
  • 1 ст. л. панировочных сухарей.

Как готовим?

  1. Тыкву трем на мелкой терке.
  2. Добавляем сахар, творог, яйца, крахмал и корицу. Смешиваем до однородного состояния.
  3. Дно формы смазываем сливочным маслом и посыпаем панировочными сухарями. Выкладываем тесто и разравниваем.
  4. Запекаем в предварительно разогретой до 170 градусов духовке около 40−45 минут. Подаем теплой.

Тыквенные маффины с орехами


Ингредиенты на 12 штук:

  • 230 г тыквы;
  • 2 яйца;
  • 130 г сахара;
  • 75 г растительного масла;
  • ½ ч. л. молотой корицы;
  • ¼ ч. л. соли;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 225 г муки;
  • 50 г грецких орехов.

Как готовим?

  1. Готовим тыквенное пюре. Тыкву нарезаем кубиками, заливаем водой и отвариваем до мягкости на среднем нагреве, около 15−20 минут. Сливаем воду. Пробиваем тыкву блендером до пюреобразного состояния.
  2. Соединяем ее в миске со всеми влажными компонентами и сахаром и перемешиваем. Добавляем просеянную с разрыхлителем, солью и корицей муку и замешиваем тесто. Добавляем нарубленные орехи.
  3. Перемешиваем и раскладываем по смазанным формочкам (при использовании бумажных вкладышей ничего смазывать не нужно).
  4. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до сухой спички, около 25 минут.
  5. Вынимаем и остужаем.

Тыквенный рулет с кремом из сливочного сыра


Ингредиенты на лист 30*40 см:

Тесто:

  • 250 г тыквы;
  • 3 яйца;
  • 180 г сахара;
  • 220 г муки;
  • ½ ч. л. молотой корицы;
  • 2/3 ч. л. разрыхлителя.

Крем:

  • 500 г творожного сливочного сыра;
  • 200 мл сливок 33%;
  • 120 г сахарной пудры.

Как готовим?

  1. Готовим бисквит. Тыкву чистим и нарезаем кубиками. Отвариваем до полной готовности, сливаем всю жидкость. Мякоть перемалываем в пюре.
  2. Яйца взбиваем с сахаром до получения пышной светлой массы. Добавляем пюре и перемешиваем. Добавляем просеянную с корицей и разрыхлителем муку и аккуратно, движениями снизу вверх перемешиваем до однородного состояния.
  3. Выкладываем тесто на лист, застеленный хорошим пергаментом или силиконовым ковриком. Разравниваем.
  4. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем до готовности, около 12−15 минут.
  5. Горячий корж снимаем с противня и кладем на чистое льняное или вафельное полотенце. Сворачиваем в рулет начиная с короткой стороны — полотенце окажется внутри конструкции, как начинка. Оставляем остывать.
  6. Готовим крем. Для этого соединяем сливочный сыр, сливки и сахарную пудру. Взбиваем миксером до однородного состояния.
  7. Остывший корж очень аккуратно разворачиваем, убираем полотенце. Сразу же кладем крем и разравниваем. Сворачиваем, заворачиваем в фольгу и отправляем в холодильник на 4−6 часов. Затем разворачиваем, посыпаем сахарной пудрой, нарезаем и подаем.

Больше простых рецептов:

 
 
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Сегодня воскресенье, а значит, мы подготовили для вас новую подборку вкуснейших блюд. Готовка успокаивает, а вкусная и полезная еда дает силы для долгих прогулок....
 
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