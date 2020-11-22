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УК: за воспрепятствование деятельности журналиста — до трех лет лишения свободы

22.11.2020 09:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Журналистское сообщество в Беларуси, пожалуй, никогда еще не сталкивалось с таким объемом давления, как сейчас. Репортеров задерживают, дают сутки и возбуждают в отношении них уголовные дела. Между тем в Уголовном кодексе есть статья, прямо запрещающая воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов.

Воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной профессиональной деятельности журналиста либо принуждение его к распространению или отказу от распространения информации, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, ущемлением прав и законных интересов журналиста, — наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

 
 
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Журналистское сообщество в Беларуси, пожалуй, никогда еще не сталкивалось с таким объемом давления, как сейчас. Репортеров задерживают, дают сутки и возбуждают в...
 
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