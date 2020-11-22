|
УК: за воспрепятствование деятельности журналиста — до трех лет лишения свободы
Источник материала: Onliner
Журналистское сообщество в Беларуси, пожалуй, никогда еще не сталкивалось с таким объемом давления, как сейчас. Репортеров задерживают, дают сутки и возбуждают в отношении них уголовные дела. Между тем в Уголовном кодексе есть статья, прямо запрещающая воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов.
Воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной профессиональной деятельности журналиста либо принуждение его к распространению или отказу от распространения информации, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, ущемлением прав и законных интересов журналиста, — наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналистское сообщество в Беларуси, пожалуй, никогда еще не сталкивалось с таким объемом давления, как сейчас. Репортеров задерживают, дают сутки и возбуждают в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)