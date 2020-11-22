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В Грузии завершился второй тур выборов в парламент

22.11.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Грузии в субботу, 21 ноября, завершился второй тур парламентских выборов в 17 одномандатных избирательных округах.

Как утверждает исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" (ГМДГ) Ираклий Кобахидзе, во всех из них победили кандидаты от ГМДГ. Итоговая явка во втором туре оказалась низкой и составила 26,29 процента.

Официально Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии должна обнародовать итоги в ночь на 22 ноября, передает DW.

В знак протеста против результатов первого тура оппозиция отозвала своих наблюдателей и членов избиркомов и заявила о неучастии во втором туре, призвав своих сторонников бойкотировать голосование. Несмотря на это решение, в бюллетенях все же были указаны имена оппозиционных кандидатов.

Первый тур выборов в однопалатный парламент Грузии прошел 31 октября по новым правилам. Порог для прохождения партий был снижен с 3 до 1 процента. В выборах принимали участие 48 партий и два блока. В парламент Грузии выбирали 150 депутатов: 120 - по спискам и 30 - по мажоритарной системе.

По итогам первого тура правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 48,15 процента голосов избирателей. Оппозиционный блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция Сила в единстве" (ЕНД) получил 27,14 процента.

Оппозиция не признала эти итоги и отказалась входить в новый парламент. Ее сторонники, в частности, требовали провести новое голосование и отправить в отставку главу ЦИК Тамару Жвания, которую они считают причастной к фальсификациям итогов выборов. С тех пор в Тбилиси неоднократно проходили массовые протесты.

 
 
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В Грузии в субботу, 21 ноября, завершился второй тур парламентских выборов в 17 одномандатных избирательных округах.
 
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