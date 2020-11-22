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Евросоюз потребовал прекратить смертные казни в США

22.11.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Евросоюз выразил «глубокую озабоченность» из-за приведения в исполнение 19 ноября в США смертного приговора в период перехода власти после президентских выборов.

В связи с этим власти ЕС призвали американскую администрацию полностью прекратить смертные казни. Об этом говорится в официальном заявлении Европейской внешнеполитической службы.

«Евросоюз напоминает, что выступает категорически против смертной казни в любое время и при любых обстоятельствах, призывает администрацию США пересмотреть это решение и прекратить казни на федеральном уровне», — заявили в ЕС.

Во внешнеполитической службе подчеркнули, что Евросоюз считает смертную казнь жестоким и бесчеловечным наказанием, которое не может являться сдерживающим фактором совершения преступлений. В сообщении также отметили, что в случае такого наказания, судебная ошибка может стать необратимой, передает РБК.

К применению смертной казни на федеральном уровне в США вернулись летом 2019 года. До этого на государственном уровне такую меру наказания не применяли с 2003 года. При этом в некоторых штатах казнь все еще оставалась допустимой.

Первая казнь после снятия моратория состоялась 13 июля 2020 года. Тогда смертный приговор был вынесен 47-летнему Даниелу Льюису Ли, который в 1996 году убил семью из трех человек. С тех пор были казнены еще восемь заключенных.

 
 
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Евросоюз выразил «глубокую озабоченность» из-за приведения в исполнение 19 ноября в США смертного приговора в период перехода власти после президентских выборов.
 
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