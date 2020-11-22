Великобритания и Канада подписали соглашение о свободной торговле

Источник материала: АФН

Великобритания и Канада подписали временное соглашение о свободной торговле, которое призвано сохранить обмен товарами и услугами между двумя странами в размере 27 млрд долларов (22,7 млрд евро) после завершения переходного периода в связи с "Брекзитом".

О достижении договоренностей в субботу, 21 ноября, сообщил глава британского правительства Борис Джонсон в ходе телемоста с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, передает DW.

"Сегодняшнее соглашение укрепляет базу совместной торговли объемом в 20 млрд фунтов стерлингов и позволяет сохранить тысячи рабочих мест", - отметила министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс.

В свою очередь министр малого бизнеса, развития экспорта и международной торговли Канады Мэри Н напомнила, что в связи с выходом Лондона из ЕС Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (CETA) между Канадой и Евросоюзом с 1 января 2021 года не будет распространяться на Великобританию.

Временное соглашение, которое еще должно быть ратифицировано парламентом Канады, открывает дорогу для переговоров в 2021 году о заключении договора между Оттавой и Лондоном на постоянной основе.

Ранее, в октябре, Япония и Великобритания подписали двустороннее соглашение о свободной торговле, которое вступит в силу по завершении связанного с "Брекзитом" переходного периода, оканчивающегося 31 декабря 2020 года. Подписи под договором в Токио поставили министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс.

Стороны надеются, что после формального завершения "Брекзита" документ поможет сохранить непрерывность торговых потоков и инвестиций между двумя странами.