ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Великобритания и Канада подписали соглашение о свободной торговле

22.11.2020 09:31 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Великобритания и Канада подписали временное соглашение о свободной торговле, которое призвано сохранить обмен товарами и услугами между двумя странами в размере 27 млрд долларов (22,7 млрд евро) после завершения переходного периода в связи с "Брекзитом".

О достижении договоренностей в субботу, 21 ноября, сообщил глава британского правительства Борис Джонсон в ходе телемоста с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, передает DW.

"Сегодняшнее соглашение укрепляет базу совместной торговли объемом в 20 млрд фунтов стерлингов и позволяет сохранить тысячи рабочих мест", - отметила министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс.

В свою очередь министр малого бизнеса, развития экспорта и международной торговли Канады Мэри Н напомнила, что в связи с выходом Лондона из ЕС Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (CETA) между Канадой и Евросоюзом с 1 января 2021 года не будет распространяться на Великобританию.

Временное соглашение, которое еще должно быть ратифицировано парламентом Канады, открывает дорогу для переговоров в 2021 году о заключении договора между Оттавой и Лондоном на постоянной основе.

Ранее, в октябре, Япония и Великобритания подписали двустороннее соглашение о свободной торговле, которое вступит в силу по завершении связанного с "Брекзитом" переходного периода, оканчивающегося 31 декабря 2020 года. Подписи под договором в Токио поставили министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс.

Стороны надеются, что после формального завершения "Брекзита" документ поможет сохранить непрерывность торговых потоков и инвестиций между двумя странами.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Великобритания и Канада подписали временное соглашение о свободной торговле, которое призвано сохранить обмен товарами и услугами между двумя странами в размере...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гватемале демонстранты подожгли здание Конгресса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика