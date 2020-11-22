В Гватемале демонстранты подожгли здание Конгресса

Источник материала: АФН

Протестующие против сокращения расходов бюджета на социальную сферу (образование, здравоохранение, борьба с нарушением прав человека) в Гватемале бросили бутылки с зажигательной смесью в здание Конгресса, после чего начался пожар.

Об этом сообщило издание Prensa Libre, передает РБК.

По данным газеты, огонь в здании удалось потушить. В этот момент протестующие начали забрасывать Конгресс камнями, из-за чего некоторые люди получили травмы и им понадобилась медицинская помощь. Для разгона агрессивно настроенных демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.

После этого президент страны Алехандро Джамматтеи призвал протестующих отстаивать свою гражданскую позицию мирным путем. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Глава государства подчеркнул, что всех причастных к погромам ждет наказание в соответствии с действующим законодательством.