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Кац про Эйсмонт и Баскова: «Это как если б Песков и Третьяк пошли избивать москвичей во дворах»

22.11.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский политолог прокомментировал слитую в сеть запись разговоров людей с голосами, очень похожими на голоса пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и главы федерации хоккея Дмитрия Баскова.


— Эйсмонт и Басков — очень приближенные к Лукашенко люди, — отмечает Максим Кац. — Сам факт слива их разговоров свидетельствует о том, что в тех органах, которые их разговоры слушают, не все могут быть согласны с происходящим.

А еще, если это правдивые разговоры и их участники те, о ком мы думаем, то мы узнали, что самые высшие приближенные к Лукашенко люди тоже привлекаются в качестве «неравнодушных граждан», срезающих ленточки по ночам во дворах и калечащих мирных граждан, которые выходят поинтересоваться, что происходит. Это представьте, как если бы Дмитрий Песков и Владислав Третьяк пошли бы избивать москвичей в каком-нибудь московском дворе, пишет gazetaby.com
 
 
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Российский политолог прокомментировал слитую в сеть запись разговоров людей с голосами, очень похожими на голоса пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и...
 
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