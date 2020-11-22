Кац про Эйсмонт и Баскова: «Это как если б Песков и Третьяк пошли избивать москвичей во дворах»





— Эйсмонт и Басков — очень приближенные к Лукашенко люди, — отмечает Максим Кац. — Сам факт слива их разговоров свидетельствует о том, что в тех органах, которые их разговоры слушают, не все могут быть согласны с происходящим.





пишет gazetaby.com А еще, если это правдивые разговоры и их участники те, о ком мы думаем, то мы узнали, что самые высшие приближенные к Лукашенко люди тоже привлекаются в качестве «неравнодушных граждан», срезающих ленточки по ночам во дворах и калечащих мирных граждан, которые выходят поинтересоваться, что происходит. Это представьте, как если бы Дмитрий Песков и Владислав Третьяк пошли бы избивать москвичей в каком-нибудь московском дворе,gazetaby.com



