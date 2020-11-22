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Сколько детей пострадало в ДТП с начала года в Минске
Источник материала: Партизан
За 10 месяцев текущего года в Минске в ДТП пострадали 43 ребенка, 3 — погибли, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"В столице за 10 месяцев текущего года в ДТП пострадали 43 ребенка, трое – погибли. 27 травмированных детей – пешеходы", - говорится в сообщении.
В ГАИ также сообщили о нескольких "свежих" происшествиях на дорогах с участием детей и подростков,
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За 10 месяцев текущего года в Минске в ДТП пострадали 43 ребенка, 3 — погибли, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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