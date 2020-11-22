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Воскресенье в Минске: в центр мчит спецтехника (видео)
Источник материала: Onliner
Очередное воскресенье в Минске началось с предсказуемых событий. В ожидании протестной активности силовики стягивают в город спецтехнику. Наши читатели заметили колонны бронемашин, мчащие в центр со стороны Уручья и Лебяжьего. На часах даже не было 9:00. Примерно в это же время двигавшуюся в центр вереницу автозаков и машин с колючей проволокой видели на улице Маяковского.
На площади Независимости появился снег и первые ограждения.
Около 10 часов начинают поступать жалобы от пользователей мобильных операторов. Интернет пропадает. В прошлое воскресенье было рекордное отключение на более чем 8 часов.
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Очередное воскресенье в Минске началось с предсказуемых событий. В ожидании протестной активности силовики стягивают в город спецтехнику. Наши читатели заметили...
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