ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Воскресенье в Минске: в центр мчит спецтехника (видео)

22.11.2020 10:15 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Очередное воскресенье в Минске началось с предсказуемых событий. В ожидании протестной активности силовики стягивают в город спецтехнику. Наши читатели заметили колонны бронемашин, мчащие в центр со стороны Уручья и Лебяжьего. На часах даже не было 9:00. Примерно в это же время двигавшуюся в центр вереницу автозаков и машин с колючей проволокой видели на улице Маяковского.

На площади Независимости появился снег и первые ограждения.

Воскресенье в Минске: в центр мчит спецтехника (видео)

Около 10 часов начинают поступать жалобы от пользователей мобильных операторов. Интернет пропадает. В прошлое воскресенье было рекордное отключение на более чем 8 часов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередное воскресенье в Минске началось с предсказуемых событий. В ожидании протестной активности силовики стягивают в город спецтехнику. Наши читатели заметили...
 
Новости дня
Новости разные
 
УК: за воспрепятствование деятельности журналиста — до трех лет лишения свободы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика