Воскресенье в Минске: в центр мчит спецтехника (видео)

Источник материала: Onliner

Очередное воскресенье в Минске началось с предсказуемых событий. В ожидании протестной активности силовики стягивают в город спецтехнику. Наши читатели заметили колонны бронемашин, мчащие в центр со стороны Уручья и Лебяжьего. На часах даже не было 9:00. Примерно в это же время двигавшуюся в центр вереницу автозаков и машин с колючей проволокой видели на улице Маяковского.