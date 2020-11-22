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SpaceX запустила спутник для изучения океана

22.11.2020 10:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Компания SpaceX Илона Маска осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником зондирования мирового океана Sentinel-6.

Ракета стартовала с космодрома Ванденберг (штат Калифорния). Первая ступень носителя вернулась на Землю примерно через восемь минут после старта.

Спутник Sentinel-6 Michael Freilich — это совместный проект Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Европейского космического агентства (ЕКА). Он предназначен для отслеживания изменения уровня Мирового океана, передает РБК.

В начале этой недели компания SpaceX совершила второй запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции. На борту корабля на МКС прибыли четыре человека: астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соити Ногучи.

 
 
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Компания SpaceX Илона Маска осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником зондирования мирового океана Sentinel-6.
 
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