SpaceX запустила спутник для изучения океана

Источник материала: АФН

Компания SpaceX Илона Маска осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником зондирования мирового океана Sentinel-6.

Ракета стартовала с космодрома Ванденберг (штат Калифорния). Первая ступень носителя вернулась на Землю примерно через восемь минут после старта.

Спутник Sentinel-6 Michael Freilich — это совместный проект Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Европейского космического агентства (ЕКА). Он предназначен для отслеживания изменения уровня Мирового океана, передает РБК.

В начале этой недели компания SpaceX совершила второй запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции. На борту корабля на МКС прибыли четыре человека: астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соити Ногучи.