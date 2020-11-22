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Штаб Трампа снова потребовал пересчитать голоса в Джорджии

22.11.2020 10:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Предвыборный штаб действующего президента Дональда Трампа потребовал нового подсчета голосов в штате Джорджия.

Это произошло на следующий день после объявления властями штата, что после пересчета в Джорджии победил кандидат от демократов Джо Байден, передает Associated Press. Команда Трампа направила госсекретарю штата письмо с просьбой заново посчитать бюллетени.

«Сегодня штаб Трампа подал петицию о пересчете голосов в Джорджии. Мы стремимся обеспечить соблюдение всех аспектов законодательства штата и Конституции США, чтобы учесть все законные голоса. Президент Трамп и его штаб продолжают настаивать на честном пересчете голосов в Джорджии, который должен включать сопоставление подписей и другие важные гарантии», — говорится в письме.

Накануне госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер сообщил, что повторный ручной пересчет бюллетеней подтвердил прежнюю информацию — в штате победил Байден, набравший на 12,6 тыс. голосов больше, чем Трамп (разница составила 0,25%). После этого по закону штата Трамп мог запросить посчитать голоса еще раз — теперь уже машинным способом, передает РБК.

В ходе первого пересчета в нескольких округах Джорджии были выявлены ранее неучтенные голоса. Однако это не повлияло на конечный результат. Губернатор штата Брайан Кемп официально утвердил список из голосов 16 выборщиков за Байдена.

Трамп после этого написал, что его соратники нашли сотни тысяч «украденных» голосов на выборах, что позволяет изменить результаты голосования в четырех штатах. По его словам, этого достаточно для победы на выборах.

 
 
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Предвыборный штаб действующего президента Дональда Трампа потребовал нового подсчета голосов в штате Джорджия.
 
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