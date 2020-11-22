Суд отклонил иск Трампа о нарушениях на выборах в Пенсильвании

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Окружной суд Пенсильвании отклонил иск действующего президента США Дональда Трампа, так как не нашел оснований для пересмотра результатов голосования на президентских выборах в этом штате.

По мнению суда, аргументы и обвинения Трампа в данном деле были безосновательны и спекулятивны. Суд также отметил, что действующий президент не подтвердил свои заявления какими-либо доказательствами, передает РБК.

«В Соединенных Штатах Америки это не может оправдать лишение избирательных прав одного избирателя, не говоря уже о всех избирателях шестого по численности населения штата», — говорится в решении суда.

Ранее, 18 ноября, Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Дональда Трампа, в котором утверждалось, что в Филадельфии наблюдателям от республиканцев ограничили возможность следить за подсчетом голосов. Тогда за отклонение иска проголосовали пять судей из семи.

До этого Федеральный апелляционный суд Пенсильвании отклонил еще один иск Республиканской партии. Истцы требовали признать недействительными около 9,3 тыс. бюллетеней, которые из-за задержки почты пришли в избирательные комиссии уже после окончания голосования.