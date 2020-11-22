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МВД РФ будет собирать биометрические данные россиян и иностранцев

22.11.2020 10:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министерство внутренних дел (МВД) России планирует создать банк биометрических данных россиян, иностранцев, а также лиц без гражданства, с помощью которого людей можно будет идентифицировать по изображению лица, отпечаткам пальцев и геномной информации.

Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя МВД.

Ожидается, что работа над программным обеспечением для "Федеральной информационной системы биометрических учетов" будет завершена к 2023 году. Идентификация человека по геномной информации будет происходить путем взаимодействия с объединенной поисковой федеральной системой генетической идентификации, пишет ТАСС.

Идея создания единой системы с биометрическими данными граждан РФ возникла в МВД в 2014 году, указывает агентство. Предполагается, что в единой базе будут собраны, кроме прочего, дактилоскопические и фоноскопические данные, а также информация из лабораторий анализа ДНК и систем проверки по оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим учетам.

 
 
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Министерство внутренних дел (МВД) России планирует создать банк биометрических данных россиян, иностранцев, а также лиц без гражданства, с помощью которого людей...
 
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