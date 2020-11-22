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В Мозыре арестованы сотрудники МНПЗ за протестное фото

22.11.2020 10:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Силовики в Мозыре 20 ноября арестовали 8 человек, которые 27 октября с плакатами недалеко от Мозырского НПЗ снялись на фото, опубликованном впоследствии в соцсетях.

Всего на снимке девять человек, включая 7 сотрудников Мозырского НПЗ. Выяснить личности пикетчиков помогло руководство завода, сообщает правозащитный сайт «Полесская весна».

Кроме того, 20 ноября были задержаны двое жителей Мозыря, присутствовавших рядом с местом, где 15 ноября произошли задержания участников акции памяти Романа Бондаренко.

 
 
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Силовики в Мозыре 20 ноября арестовали 8 человек, которые 27 октября с плакатами недалеко от Мозырского НПЗ снялись на фото, опубликованном впоследствии в соцсетях.
 
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