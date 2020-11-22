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"Правда тела". Правильно ли худели сами авторы подкаста
22.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как Илья и Наталья смогли нормализовать свой вес без сложных диет? И что они делали правильно, а что - нет? Как правильно менять питание "интуитивно"? И почему необязательно голодать? Методы похудения Ильи и Натальи оценивает диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова:
01:17 — ускоряет ли вода обмен веществ;
04:45 — с ожирения третьей степени: как худел Илья;
06:08 — как Илья понял, что надо худеть, и почему не сделал этого раньше;
08:00 — что Илья изменил в своей активности и питании;
11:18 — как рассчитать индекс массы тела и понять, есть ли лишний вес;
12:49 — что Илья сделал правильно (и нужно ли уезжать в Таиланд, чтобы похудеть);
13:46 — 5000 ккал - только через пакетированные соки: риск "жидких калорий";
15:51 — как худела Наталья (было - 68 кг при росте 160);
17:33 — за первые 2 недели минус 4 кг: что Наталья изменила в питании;
20:27 — почему вовсе не обязательно голодать;
22:00 — как происходит перестройка рецепторов;
25:13 — есть ли нормативы по количеству калорий.
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