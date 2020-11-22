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Тибетский лидер впервые за 60 лет посетил Белый дом

22.11.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Глава не признаваемого Пекином тибетского правительства в изгнании Лобсанг Сангай посетил Белый дом США впервые за шесть десятилетий.

Об этом сообщается на сайте Центральной тибетской администрации (ЦТА), передает РБК.

В сообщении правительства в изгнании визит Сангая в Белый дом называется «историческим шагом».

«Последние шесть десятилетий главе ЦТА отказывали в визите в Государственный департамент США и Белый дом. Причина отказов заключалась в том, что правительство США не признает тибетское правительство в изгнании», — сообщили в ЦТА.

В ходе визита Сангай встретился с сотрудниками Белого дома, а также с сотрудниками Госдепа, занимающимися азиатской тематикой, уточняет Voice of America.

Государство Тибет существовало с 1912 по 1951 год. В 1949 году на его территорию вошли китайские войска, а через два года регион был включен в состав Китая. В 1965 году власти Китая учредили Тибетский автономный район со столицей в Лхасе. Не признавшие китайскую власть тибетцы сформировали правительство в изгнании, расположенное в Индии. Китай называет лидеров сопротивления сепаратистами.

В июле власти США ввели санкции против должностных лиц КНР и членов Коммунистической партии Китая из-за ограничения доступа для американских дипломатов и иностранных туристов в Тибет. США обвиняют китайские власти в нарушении прав человека в регионе.

 
 
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Глава не признаваемого Пекином тибетского правительства в изгнании Лобсанг Сангай посетил Белый дом США впервые за шесть десятилетий.
 
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